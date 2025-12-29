斷金流大作戰！高市刑大掃蕩夫妻檔220億洗錢集團查扣1.5億資產

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】高雄市政府警察局刑事大隊科偵隊日前獲線報，蔡姓主嫌與配偶唐姓犯嫌共同經營、管理及招募數名青年從事洗錢、匯兌等不法行為。警方隨即與偵二隊、偵五隊、偵七隊、前鎮分局、航空警察局、刑事警察局國際刑警科組成專案小組,報請橋頭地方檢察署指揮偵辦。

洗錢夫妻4年經手220億 雄警強力打詐掃黑斷金流。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

該賭博洗錢機房集團為避免警方追查,除分散據點外,更協助成員出境跨國運作。經專案小組長期蒐證,於114年5月5日至12月23日間歷經5波搜索行動，陸續破獲水房客服人員、集團財務幹部及人頭帳戶提供者。警方持續追查,最終將蔡姓主嫌緝捕到案,移請橋頭地方檢察署偵辦。

專案小組發現,主嫌為避免外來人員告密，賭博洗錢機房集團幹部多由親友擔任。集團以「高薪、輕鬆、免經驗」為號召招募年輕人，協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流，並透過境外帳戶層層轉帳躲避查緝，從中抽成牟利。該集團甚至使用自動化程式簡化人工作業。初步估計該集團4年內經手賭博網站入金、出金洗錢金額已逾泰銖242億餘元,換算新臺幣約220億餘元。警方另向橋頭地方法院聲請裁定扣押主嫌土地4筆、房產2處,價值約新臺幣1億5千萬元,以利追徵犯罪所得。全案共羈押蔡嫌等7人。

我國政府自113年通過打詐四法，強化嚇阻洗錢犯罪力道，積極查緝相關不法集團。現今機房或水房集團常以工作輕鬆為由聘用年輕人從事不法行為。警方呼籲國人求職時務必小心謹慎、多方求證,勿因一時貪念從事非法工作、誤入歧途而觸犯重法。詐欺、網路賭博、洗錢是黑道幫派重要不法所得來源,警方將持續查緝，阻斷犯罪集團不法金流源頭，打擊犯罪組織，維護社會治安。

受訪人：科偵隊長林建均。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

