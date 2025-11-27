斷開前妻陳妍希！陳曉被點名「唯一人選」 反差形象全網震撼

記者宋亭誼／台北報導

陳曉在古裝大戲《大生意人》飾演讀書人「古平原」，劇中陳曉上演讓觀眾心跳暴衝的「寧古塔逃出計」，劇情開場便是千人雪原對峙、冰河之上刀影劍光，古平原持令牌闖進修羅場，而後緊接倒敘他被追殺、被陷害、被迫逃亡的整套「極寒求生攻略」，引爆網友討論。

陳曉飾演一介書生「古平原」，被點名是男主角唯一人選。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

陳曉此次飾演的「古平原」是書生出身，卻被迫捲進流放、陰謀與商戰。他從溫文儒雅到冷靜果敢、從忍辱負重到背水一戰，人物弧光極大。陳曉透露：「第一次看到劇本就覺得這是屬於我的角色，是一種召喚。」

導演兼編劇的張挺也印證：「劇本完成時，我心裡只有陳曉這個名字，我甚至沒有找第二個人。」隨著角色歷經寧古塔、生死追殺、商道翻盤，陳曉更感慨：「古平原若沒有這些磨難，他以為自己只是讀書人。現在才知道，原來他的能力比他自己想像得更多。」角色的痛感、成長與覺醒，使「古平原」迅速成為今年最具討論度的男主之一。

女星孫千在《大生意人》飾演鹽幫女掌櫃「常玉兒」。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

除了收視與口碑全面開花，《大生意人》也獲得陳曉圈內好友力挺宣傳，捧紅陳曉寫下《神鵰俠侶》等多部代表作的製作人于正率先在微博大力推薦：「如果一部劇，故事我喜歡、演員我喜歡、製作人我也喜歡，那肯定得嚐嚐鹹淡！」並直呼期待《大生意人》「一飛沖天」。

而曾在《那年花開月正圓》合作的孫儷也甜喊「支持曉公主的《大生意人》」，引發網友熱烈討論。熱播古偶《折腰》的男主角劉宇寧則以歌手身分力挺，分享自己為劇集獻唱插曲《萬兩》，幽默寫下：「旋律一響，黃金萬兩。」三人接力挺戲，被粉絲笑稱是「陳曉友情宣傳天團」。《大生意人》即日起在台灣大哥大MyVideo同步跟播中。

