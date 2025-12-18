斷開小煜3個月！前妻曬辣照吐真實心聲：只是學會忍住

小煜本月8日宣布與妻子言言結束5年婚姻關係。（圖／翻攝自小煜IG）





男團「棒棒堂」成員小煜（楊奇煜）日前宣布與結婚5年的護理師老婆言言離婚，兩人已於今年9月和平完成相關手續，事後言言也發聲表示「謝謝大家的關心，我很感謝」，如今時隔數日，言言今（18）日再度於社群平台發文，疑似吐露離婚後的心境變化。

小煜本月8日透過社群平台宣布離婚，「我和言言在今年 9 月平和地告別了婚姻關係。這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福」，未來將以家人形式繼續支持對方，而言言當時也在社群表示，「謝謝大家的關心，我很感謝」，並附上一個雙手合十的符號。

言言曬美照分享心境變化。（圖／翻攝自言言IG）

如今離婚3個月，言言今在IG曬出一系列身穿黑色細肩背心搭配同色系長裙的美照，並分享一首名為〈Drunk Text〉的歌曲寫下：「這首歌其實很安靜、也很刺心。人在脆弱時，最真實的情感會浮現。有些人，你以為放下了，其實只是學會忍住。」

言言在文中寫到，「我們是不是在最孤單的時候，才想起某個人？」她認為這首歌的後勁在於，聆聽的過程中會不禁詢問自己「我是真的想念這個人？還是只是不習慣失去？」，而成長則是學會不再按下傳送鍵，疑似吐露結束婚姻後的心境變化，貼文曝光後不少網友也祝福表示「言言很棒！加油」。



