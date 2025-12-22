斷開日籍尪3年！歐陽靖「淨身出戶」吐單親媽心聲 曾一打一累到哭

女星歐陽靖在2020年和日籍攝影師男友結婚，夫妻因疫情關係分隔兩地，這段婚姻僅僅維持兩年就畫下句點，家人則由歐陽靖獨自照顧。她近期在社群平台上為了鼓勵一名網友，感性吐露自己身為單親媽媽的心聲。

歐陽靖在2020年和日籍攝影師男友結婚，夫妻因疫情關係分隔兩地，這段婚姻僅僅維持兩年就畫下句點。 （圖／翻攝 IG imginoy ）

歐陽靖在threads上提到，自己是懷孕即單親，「一個人撐過孕期、一個人進產房、一個人育兒。」直到現在已經5年了。她坦言，因為是淨身出戶沒有拿贍養費，需要獨立賺錢養家，那段期間時常身心俱疲到落淚，尤其是家人身體不舒服，又或是經濟出狀況的時候。

歐陽靖感性吐露自己身為單親媽媽的心聲。 （圖／翻攝threads imginoy ）

儘管如此，歐陽靖有感而發說：「我現在覺得很讚，要給家人過怎麼樣的生活、怎麼教養，全由我自己做主，沒有雜音。」她寧願減少工作，也要將時間花在陪伴家人身上，「目前很享受與家人的甜蜜生活，很幸福。」

歐陽靖表示，現在很享受和家人的甜蜜生活。 （圖／翻攝 IG imginoy ）

