斷開昔好姐妹粿粿！挺范姜彥豐幫帶孩子 吳心緹「淡出王子幫」關鍵細節被挖出

前中信啦啦隊成員粿粿（江瑋琳），被丈夫范姜彥豐指控婚內出軌王子（邱勝翊），且手握關鍵鐵證，爭議後3方都未在做出任何回應。如今《全明星運動會2》紅隊成員之一的吳心緹，被直擊與范姜彥豐到親子景點，化身大姐姐陪玩，更有網友挖出「這時間點」似乎是讓他漸漸淡出「王子幫」的關鍵時間點。

吳心緹被拍到與范姜彥豐以及4、5名朋友一同到親子景點遊玩，據《CTWANT》報導，吳心緹與插畫家蓋彼當起大姐姐，陪粿醬到其他展區玩躲貓貓，事後吳心緹也在IG寫下出遊心得，「小小一個人把大人們的心都變軟綿綿，小孩放電但我反而充滿電。」展現與范姜彥豐好交情，

據了解，吳心緹2021年參加《全明星運動會2》，與紅隊經理粿粿成為好姐妹，更曾是搶先得知「粿粿與范姜彥豐官宣」消息的好友之一，隨著第三季胡釋安、王子加入紅隊，由交友廣泛的王子就組成「王子幫」，接著傳出吳心緹當時與胡釋安交往，後來分手則逐漸淡出「王子幫」。

事實上，范姜彥豐與粿粿撕破臉，其中美國同行朋友的簡廷芮與王品澔也意外捲入風波，被轟知情不報且同樣出軌，當時簡廷芮夫妻接連發文，堅守夫妻情，不過范姜彥豐隨即在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引發外界聯想。

