斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光

記者林汝珊／台北報導

李靚蕾現身許瑋甯婚禮。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，28日晚間於台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金典禮。其中許瑋甯閨蜜，許久未公開活動的王力宏前妻李靚蕾也現身其中，與許瑋甯母親相談甚歡。

李靚蕾拍下許瑋甯唸誓詞的樣子。（圖／翻攝自IG）

李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」

李靚蕾PO出合照。（圖／翻攝自IG）

李靚蕾昨身穿一襲粉色洋裝禮服現身，許久未公開露面的她，在2021年毀滅式爆料王力宏，並斷開對方離婚，之後便專注經營自媒體與Podcast。而今年4月，她以連署發起人身分現身立法院，為兒少權益發聲，引發外界關注。

