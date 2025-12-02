斷開王力宏2年！李靚蕾吐恢單心聲 揭許瑋甯與邱澤私下互動

李靚蕾出席閨蜜許瑋甯與邱澤的婚禮。（圖／翻攝自IG @jl.leilei）





李靚蕾2021年與歌手王力宏爆出婚變，雙方於2023年正式斷開8年婚姻，上月28日她現身閨密許瑋甯與邱澤的世紀婚禮，久未露面的她整個人仙氣十足，她也於昨（1）日在社群平台分享出席婚宴後的心情。

李靚蕾1日在IG曬出邱澤與許瑋甯的婚禮互動及相關合照，配文寫下：「A night filled with laughter and overflowing love（充滿笑聲、洋溢著愛的一夜）」，她形容兩人的愛情是在經過了柴米油鹽後，仍能用炙熱的眼神看著彼此的美好，「慶幸自己在這段感情裡，能變回像小朋友一樣的開心幸福」。

李靚蕾曝光邱澤與許瑋甯的私下互動。（圖／翻攝自IG @jl.leilei）

從李靚蕾分享的影片可見，邱澤與許瑋甯互動十分有愛，她提及兩人的這份炙熱不僅僅出現在絢爛婚禮的這一天，更是將融入於樸實無華的生活點滴中，讓她不禁感嘆：「讓人不得不相信愛情呀」。

李靚蕾更曝光夫妻倆私下互動，「她在鬧、他在笑，她在聚會、他迫不及待默默的開車在附近徘徊等待，她成為他的家人，他努力的融入她的生活、愛她所愛，那些呵護備至彼此用心付出、守護陪伴的日常裡」，她同時也祝福兩人，「祝福兩位小朋友，永遠在彼此身邊，都能變回像小朋友一樣開心幸福」。



