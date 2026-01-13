斷開百億富三代！蔡卓妍認愛小9歲新歡：好幸福 男方身分曝光

娛樂中心／蔡佩伶報導

香港女歌手蔡卓妍（阿Sa）自分手交往6年的「百億富三代」石恆聰後，感情動向一直受到大家關注，先前傳跟小9歲健身教練交往的蔡卓妍，如今公開認愛，大方要求媒體可以刪去「緋聞」2字。

蔡卓妍的新戀情有跡可循，去年她新飼養兩隻貓咪，結果眼尖網友發現健身教練林俊賢（Elvis）曾跟她的愛貓一同拍照，讓這段戀情露餡，而據港媒報導，蔡卓妍這回再度被問到男友話題，她選擇認愛，態度十分霸氣。

蔡卓妍談起這段感情，甜蜜透露受到男友影響，養成了健走的興趣，如今體態健康不少，同時還坦言現在過得很幸福，顯見沉浸在戀情之中。

香港天后蔡卓妍大方認愛。（圖／翻攝自蔡卓妍IG）

