斷開福原愛4年！36歲江宏傑「街頭炸毛」被拍

娛樂中心／李汶臻報導

36歲前桌球國手江宏傑前陣子上傳多張自己邋遢現身球場的自拍照，疑因鬍渣全沒刮、落差太大而引發網友惹議，甚至還被稱為「鬍渣阿北」。相隔2個月，他今（6日）下午曬出多張收工後的最新近照，在鏡頭前歪脖的可愛模樣一經曝光，瞬間吸引眾粉絲湧入朝聖。

36歲前桌球國手江宏傑2021年斬斷和日本前桌球選手福原愛的5年婚姻，兩人一度被外界封為桌球界「金童玉女」，卻在離婚後纏訟近3年，終於在2024年3月達成「世紀大和解」。離婚後的江宏傑努力經營演藝事業，工作邀約不斷。他稍早在社群發文，分享自己某日收工後的私下真面目，吸引網友圍觀。

江宏傑上傳收工畫面，街頭炸毛狀態全入鏡。（圖／翻攝自IG@chiang_hung_chieh）





江宏傑今（6日）在社群發文寫下：「某天的收工，雖然照片糊到不行，還是很想發」。畫面可見，江宏傑留了一頭俐落短髮，髮絲在街燈的映照下，微微炸開、稍顯蓬鬆。他身穿休閒牛仔外套，五官清晰、氣色紅潤，面對鏡頭還故意歪頭燦笑，整體狀態對比前陣子的「鬍渣阿北」模樣判若兩人，不僅看不出疲態，甚至還帶著少年般的可愛與調皮感。





江宏傑歪脖燦笑，透出少年般的可愛與調皮感。（圖／翻攝自IG@chiang_hung_chieh）





畫面上傳僅3個小時就吸引破千名圍觀，不少人留言大讚：「小傑好可愛」、「可以非常之帥」、「收工還是依然帥氣」、「回春了」，但也有人笑虧他「落枕了嗎？」。而他本人也被抓包在看見其中一則留言後，忍不住反問：「大叔？？」，似乎對於先前滿臉鬍子被虧「鬍渣阿北」有些在意。

江宏傑曬照曝「收工真面目」，見「這句留言」急了。（圖／翻攝自IG@chiang_hung_chieh）

原文出處：36歲江宏傑「收工真面目」流出！街頭「歪掉、炸毛」見1留言急了

