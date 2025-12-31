斷電前「致命誤判」 台電員工搶修遭電擊殉職 嘉檢偵結不起訴原因曝光

36歲台電員工李元瀚在高空作業時遭電擊，嘉義地檢署對台電相關人員處分不起訴。翻攝李元瀚Threads

今年7月丹娜絲颱風橫掃南台灣，嘉義地區超過26萬戶陷入黑暗。36歲台電員工李元瀚在高空作業車升空桶內，試圖接起斷裂的高壓線時遭電擊，送醫後不治。嘉義地檢署今（31日）偵結，認為李男使用失效檢電器具檢查，誤認該條高壓線已沒帶電，脫下絕緣手套繼續作業，最終發生電擊憾事，難以歸責於台電，且李男家屬均表明不提出告訴，偵查終結，處分不起訴。

2025年7月15日，義竹鄉嘉26鄉道因強風造成多條高壓線斷裂，具備九年外線經驗、同事眼中「工班頭」的李元瀚，正頂著風雨在高空進行檢電作業。據悉，李員在作業當下曾對下方大喊「學長，沒電！」隨後疑似誤認線路已斷電，便脫下絕緣手套準備進行接地搶修。

雖然施姓班長曾透過對講機回報「尚未完成斷電」，且副班長也曾提醒，但因升空桶內未見對講機，這聲保命的警告是否傳入李員耳中，已隨著他的離去成為懸案。李員隨即遭對地電壓高達6600伏特的高壓電擊，瞬間失去意識。李元瀚在加護病房與死神搏鬥六天，終因器官重度衰竭，家屬不忍他再受苦，決定拔管放棄急救，並捐贈器官遺愛人間。

勞動部職安署報告指出，事故可能與檢電器具異常、未確實確認停電及未配戴絕緣手套有關。檢方調查發現，李員使用的檢電筆雖然時好時壞，但案發前班長已借給他正常的檢電筆。

檢方在不起訴書中感嘆，李員是資深技術人員，若確實執行程序理應可避免意外。然而，丹娜絲風災造成全台電桿倒塌災情慘重，台電人員連日不眠不休搶修，體力與專注力早已瀕臨極限。這種在極端環境下的「疏忽」，究竟是個人的不慎，還是系統性過勞導致的必然，成為法律之外最沈重的叩問。

丹娜絲肆虐台電維修工於台南連夜搶修。翻攝台電電力粉絲團臉書



