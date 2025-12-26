斷電即鎖死！特斯拉電子門把爆致命缺陷 Model 3遭美國徹查

特斯拉主打科技感的隱藏式電子門把，如今卻被質疑成為致命風險。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）針對約17.9萬輛2022年款Model 3展開缺陷調查，指出緊急手動開門裝置位置隱蔽、操作不直觀，恐在車禍斷電、起火時延誤逃生，相關設計已引發多起傷亡與訴訟，是否引爆大規模召回備受關注。

特斯拉（Tesla）引以為傲的隱藏式電子門把，原是為了追求科技感與低風阻設計，如今卻成了奪命陷阱。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）日前，針對全美約17.9萬輛2022年款的Model 3展開缺陷調查，主因是該車款的緊急手動開門裝置設計極不直觀且位置隱蔽，導致乘客在車禍斷電時，極可能受困於起火的車內無法逃生。

斷電即成「火燒盒」 15人絕望喪生

根據《彭博社》統計，過去10年間，全美至少有15人在特斯拉火災事故中，因車門無法開啟而喪生。這些事故的共同點在於，當車子發生撞擊後，位於車頭的低壓電池失效導致電力中斷，電子開門按鈕隨即鎖死。由於鋰電池起火速度極快，車內人員若無法在幾秒內找到手動釋放裝置，便會陷入「火燒盒子」的絕望境地。

一名喬治亞州的車主凱文（Kevin Clouse）控訴，他在2023年發生車禍後，發現電子門把完全失效，且根本找不到手動開關，最後是拼命踢破車窗才撿回一命。而在威斯康辛州的一起悲劇中，目擊者甚至聽見受困在火海中的乘客尖叫哀求：「我卡住了！」最終該車內5人全數罹難。

緊急開關竟藏在喇叭罩、橡膠蓋下

這項被監管機構點名的致命缺陷，源於特斯拉拋棄了傳統的機械門把，改採由低壓電池控制的電子按鈕。雖然前門的緊急機械開關都位於門握把附近的車窗開關按鈕旁邊，但是後門的機械開關，卻像在跟乘客「玩捉迷藏」。

NHTSA接獲的投訴指出，這些裝置不僅位置隱蔽、缺乏標籤，且完全不符合人類的操作直覺，且特斯拉不同車型的手動裝置位置極度不統一。

舉例來說，在Model X上，乘客必須拆除後門的喇叭罩才能看到開關；Cybertruck則隱藏在橡膠蓋之下，甚至有部分電動車將開關藏在腳踏墊下方或座椅靠墊深處，一旦發生狀況，乘客或救援人員根本難以在混亂中迅速尋獲這些「暗門」。

今年9月NHTSA也針對17.4萬輛Model Y展開初步評估，原因是接獲多起家長反映電子門把失靈，導致小孩被鎖在車內，家長同樣必須砸破車窗救人。

馬斯克認了設計有問題 恐面臨大規模召回

面對排山倒海的質疑與訴訟，特斯拉執行長馬斯克曾坦承門把設計確實存在問題。其設計總監霍茲豪森（Franz von Holzhausen）近期也透露，公司正考慮重新設計，將電子與手動釋放機制結合，以確保緊急狀況下能更直覺地操作。

儘管特斯拉宣稱其設計「符合業界標準」，並新增網頁指稱碰撞時會自動解鎖，但監管機構的調查仍緊盯不放。若NHTSA最終認定該設計構成安全缺陷，這波調查恐將演變成大規模的強制召回行動，衝擊特斯拉的品牌神話。