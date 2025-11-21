斷電斷訊掃QR Code？李明璇看完《全民安全指引》酸爆賴清德

國防部推出新版《全民安全指引》，前國民黨發言人李明璇質疑，手冊第2頁自己告訴大家「危機時可能會斷電斷訊」，但卻又塞了一堆QR code，戰爭來臨是要怎麼掃描？她更說，總統賴清德不如前總統蔡英文，「沒有棋手的高度，只剩棋子的命運；沒有領導的能力，只剩製造恐懼的工具。」

李明璇對《全民安全指引》手冊的內容提出質疑。（圖／翻攝李明璇臉書）

李明璇今天表示，國防部應該感謝她，這麼認真研讀，免費幫這本橘色手冊做了最有效的宣傳，難怪林飛帆說「很多人在問怎麼拿」。但很遺憾，這周手冊才剛普發下去，民眾收到卻是罵聲連連，被當廢紙丟回收，市場反應不是很好。

李明璇指出，畢竟長輩不一定會用手機，紙本看起來比較直觀，但翻開手冊會發現，老人家還是被要求下載app、註冊帳號才能看到避難所在哪裡。更妙的是，手冊第2頁自己告訴你「危機時可能會斷電斷訊」，卻整本塞了將近10個QR code，戰爭來臨是要怎麼掃描？李明璇發現，手冊還建議：如果戰爭讓你感到害怕、焦慮，可以去找心理機構，她把這段文字分享給在北榮當臨床心理師的朋友，他直接笑噴：「戰爭來了 誰要接個案！醫生心理師也要去避難啦！」

《全民安全指引》手冊。（圖／翻攝李明璇臉書）

李明璇說，看到新聞報導，有一位與林飛帆合照的阿嬤坦言，她看不懂手冊內容，當被記者詢問：「戰爭來臨時該怎麼準備？」阿嬤說：「最好是不要來，看了也沒有用。要怎麼準備，走也走不了，要去哪裡？」這位阿嬤的一句話，道破千千萬萬台灣人的心聲。台灣人民不希望戰爭的，老百姓要的不是一本手冊，而是一個能避免戰爭、守護和平的政府。

《全民安全指引》手冊。（圖／全動署）

李明璇認為，賴清德作為總統，要把台灣放在國際競爭的格局上，不是任人擺布，台灣不應該是大國競爭下的犧牲品，把自己國家逼往兵凶戰危的險境，「我突然想起，曾經有人問蔡英文：『台灣是美國的棋子嗎？』她說：『別忘了 我們也是棋手』。」反觀賴清德，真的不如蔡英文，沒有棋手的高度，只剩棋子的命運；沒有領導的能力，只剩製造恐懼的工具。

