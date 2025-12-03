斷頭解套術2／供客戶分期建商自曝卡3億資金 業者罵翻：我又不是開銀行！

去年中起陸續傳出申貸須排隊、第二戶及豪宅貸款成數限縮等狀況，根據統計，七都預售案解約量今年1~9月較去年同期增加了68.4%。（示意圖／黃耀徵攝）

不少購屋民眾因限貸令走上「斷頭台」，讓律師界衍生出斷頭解套商機，從定型化契約中想辦法幫客戶免付解約金解約，或爭取分期付款，讓建商罵翻直言「我們又不是開銀行！」而CTWANT也真的詢問到某知名建商願意給客戶「方便」分期償還，「但預估3~4億資金將被卡死！」建商們怒轟，政府推出錯誤政策後便甩鍋，讓消費者與建商對立，衍生出各種交屋糾紛。

多名建商就分享，去年底以來碰過許多客戶因貸款成數不如預期，在驗屋階段開始挑毛病，以此拖延交屋、爭取籌錢時間，也想向建商爭取一些補償或是費用，彌補貸款的不足；也曾碰過少數在契約上，如登記面積誤差、分期付款條款，以此跟建商協商，達到想要的目的。

受限貸令波及的民眾擔心交屋即斷頭，建商透露，曾碰到不少民眾回過頭從驗屋或契約裡找問題，以拖延交屋時間或協商免違約金解約。（示意圖／林榮芳攝）

根據內政部公告之預售屋定型化契約第18點規定，買方貸款金額少於預定貸款金額者，如屬不可歸責於雙方時，差額在30%內，賣方同意以原承諾貸款相同年限及條件由買方分期清償；差額超過30%，賣方同意依原承諾貸款之利率計算利息，得以7年以上償還期限，由買方按月分期攤還，或是解除契約。

根據CTWANT訪談多位建商，都直言，一般中小型建商根本不可能提供分期付款，一方面風險高，另一方面本身資金就很有限了，怎麼可能還借錢給客戶。而大多建商也會選擇直接認定是客戶個人條件被銀行認定償債能力不足、無法提供擔保品或保證人等，「歸責於是買方的問題」，直接要求客戶賠付違約金解約。

一位不願具名建商董座是少數願意讓客戶分期的建商，他告訴CTWANT記者，他的某一案有近半戶數總價都超過豪宅貸款門檻，4年前買賣條件可貸款55%，現在降為3成，導致有快3成的客戶面臨自備款不足。

「客戶支持我，我也善待客戶，所以依合約精神，通融他們協商分期2年償還銀行貸款不足的缺口，但也因此被綁住了3、4億，資金流需特別警慎。」該建商最後告訴記者，他真的對政策非常非常氣餒，同時也很擔心此做法在新聞上曝光會遭到同業壓力，會有更多原本可以自己想辦法籌錢的客戶，都要找建商分期付款。

其中一名今年交屋超過700戶以上的建商也表示，確實碰到很多客戶拿定型化契約跟他們談判希望可以分期付款，他直言，「定這條規定的，真的不知道腦子在想什麼，我們又不是開銀行，沒有理由要做這件事啊！」並直指這已違反公司法，是相當矛盾，但因為是政府公告的定型化契約無法修改，新案簽約仍得繼續保留該條款。

他分享他們公司的做法，如果真的碰到客戶貸款有問題，會介入幫忙配對到可貸款的銀行為止，能理解客戶的心情，所以都會個案處理，不會扣延遲交屋的利息，但也絕對不可能讓客戶分期。他也表示，就算客戶強硬到要申訴或提告，也是耗費時間和金錢，在他們溫柔且堅定的態度下，最後都會願意妥協，「我們會以軟硬兼施的車輪戰，陪伴客戶完成履約交屋。」

不動產協進會理事長張麗莉就表示，要建商讓客戶分期償還的風險高，因為房子已經過戶，若是碰到客戶事業不順，日後無法償還欠款，想向客戶提告返還金額，力度也不夠，因為只能是排在銀行後的第二順位。

不動產建築開發公會全聯會理事長楊玉全則認為，該條款訂定背景是當時市場上部分賣方於廣告上以「保證」或「承諾」一定貸款成數方式招攬與提高消費者購買意願，才順應出現的條款內容，並非只要買方房貸成數出現缺口，賣方即有義務處理該差額，且岀現缺口情形，與金融機構授信管理、申貸者個別條件密不可分，除非廣告或契約有該項承諾，否則不應由賣方承擔。

楊玉全認為，民眾在預售屋簽約時並無限貸令管制存在，限貸令回溯條款，已違反「信賴保護原則」，產生很大交易糾紛與民怨。（示意圖／CTWANT資料室）

楊玉全也表示，另一爭議是迄今未能明確指出該差額屬於建商「分期付款」還是「融資」，或是否藉由「分期付款」之名進行變相融資或洗錢？將牽動公司法、銀行法等法規。

另有建商也坦言，不只購屋人想盡辦法找碴不付違約金；若是建商自知站不住腳，也會找購屋人毛病，以避開總價15%的違約金。張麗莉直言，錯誤的政策真的會害死人，限貸令對目前交易市場造成一片混亂，衍伸許多消費糾紛，買賣雙方皆成了政策下的無辜犧牲者！

張麗莉表示，目前交易市場因限貸令造成一片混亂，建商和消費者為了貸款成數和違約金變成對立關係，衍伸許多消費糾紛。（圖／林榮芳攝）

房市專家何世昌也表示，民眾因限貸令出現貸款不足的問題，導致無法交屋，到底應該歸責於誰？為了不付違約金，建商、購屋人變成需要爭鋒相對、相互角力，傷害的是每個被斷頭的家庭、整個房地產業，以及人民對政府的信賴感。限貸令實施已有一年之久，投資客早已消失於市場，建請央行應取消「回溯條款」，還給市場一個和平、可信賴的交易環境。

