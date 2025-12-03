斷頭解套術2／供客戶分期建商自曝卡3億資金 業者罵翻：我又不是開銀行！
不少購屋民眾因限貸令走上「斷頭台」，讓律師界衍生出斷頭解套商機，從定型化契約中想辦法幫客戶免付解約金解約，或爭取分期付款，讓建商罵翻直言「我們又不是開銀行！」而CTWANT也真的詢問到某知名建商願意給客戶「方便」分期償還，「但預估3~4億資金將被卡死！」建商們怒轟，政府推出錯誤政策後便甩鍋，讓消費者與建商對立，衍生出各種交屋糾紛。
多名建商就分享，去年底以來碰過許多客戶因貸款成數不如預期，在驗屋階段開始挑毛病，以此拖延交屋、爭取籌錢時間，也想向建商爭取一些補償或是費用，彌補貸款的不足；也曾碰過少數在契約上，如登記面積誤差、分期付款條款，以此跟建商協商，達到想要的目的。
根據內政部公告之預售屋定型化契約第18點規定，買方貸款金額少於預定貸款金額者，如屬不可歸責於雙方時，差額在30%內，賣方同意以原承諾貸款相同年限及條件由買方分期清償；差額超過30%，賣方同意依原承諾貸款之利率計算利息，得以7年以上償還期限，由買方按月分期攤還，或是解除契約。
根據CTWANT訪談多位建商，都直言，一般中小型建商根本不可能提供分期付款，一方面風險高，另一方面本身資金就很有限了，怎麼可能還借錢給客戶。而大多建商也會選擇直接認定是客戶個人條件被銀行認定償債能力不足、無法提供擔保品或保證人等，「歸責於是買方的問題」，直接要求客戶賠付違約金解約。
一位不願具名建商董座是少數願意讓客戶分期的建商，他告訴CTWANT記者，他的某一案有近半戶數總價都超過豪宅貸款門檻，4年前買賣條件可貸款55%，現在降為3成，導致有快3成的客戶面臨自備款不足。
「客戶支持我，我也善待客戶，所以依合約精神，通融他們協商分期2年償還銀行貸款不足的缺口，但也因此被綁住了3、4億，資金流需特別警慎。」該建商最後告訴記者，他真的對政策非常非常氣餒，同時也很擔心此做法在新聞上曝光會遭到同業壓力，會有更多原本可以自己想辦法籌錢的客戶，都要找建商分期付款。
其中一名今年交屋超過700戶以上的建商也表示，確實碰到很多客戶拿定型化契約跟他們談判希望可以分期付款，他直言，「定這條規定的，真的不知道腦子在想什麼，我們又不是開銀行，沒有理由要做這件事啊！」並直指這已違反公司法，是相當矛盾，但因為是政府公告的定型化契約無法修改，新案簽約仍得繼續保留該條款。
他分享他們公司的做法，如果真的碰到客戶貸款有問題，會介入幫忙配對到可貸款的銀行為止，能理解客戶的心情，所以都會個案處理，不會扣延遲交屋的利息，但也絕對不可能讓客戶分期。他也表示，就算客戶強硬到要申訴或提告，也是耗費時間和金錢，在他們溫柔且堅定的態度下，最後都會願意妥協，「我們會以軟硬兼施的車輪戰，陪伴客戶完成履約交屋。」
不動產協進會理事長張麗莉就表示，要建商讓客戶分期償還的風險高，因為房子已經過戶，若是碰到客戶事業不順，日後無法償還欠款，想向客戶提告返還金額，力度也不夠，因為只能是排在銀行後的第二順位。
不動產建築開發公會全聯會理事長楊玉全則認為，該條款訂定背景是當時市場上部分賣方於廣告上以「保證」或「承諾」一定貸款成數方式招攬與提高消費者購買意願，才順應出現的條款內容，並非只要買方房貸成數出現缺口，賣方即有義務處理該差額，且岀現缺口情形，與金融機構授信管理、申貸者個別條件密不可分，除非廣告或契約有該項承諾，否則不應由賣方承擔。
楊玉全也表示，另一爭議是迄今未能明確指出該差額屬於建商「分期付款」還是「融資」，或是否藉由「分期付款」之名進行變相融資或洗錢？將牽動公司法、銀行法等法規。
另有建商也坦言，不只購屋人想盡辦法找碴不付違約金；若是建商自知站不住腳，也會找購屋人毛病，以避開總價15%的違約金。張麗莉直言，錯誤的政策真的會害死人，限貸令對目前交易市場造成一片混亂，衍伸許多消費糾紛，買賣雙方皆成了政策下的無辜犧牲者！
房市專家何世昌也表示，民眾因限貸令出現貸款不足的問題，導致無法交屋，到底應該歸責於誰？為了不付違約金，建商、購屋人變成需要爭鋒相對、相互角力，傷害的是每個被斷頭的家庭、整個房地產業，以及人民對政府的信賴感。限貸令實施已有一年之久，投資客早已消失於市場，建請央行應取消「回溯條款」，還給市場一個和平、可信賴的交易環境。
看更多 CTWANT 文章
斷頭解套術1／限貸令釀解約潮不爽賠15% 律師教4招「無痛解套」
星談心／曾受怪力亂神影響 黃小柔童年被貼「相欠債」標籤陷憂鬱
清潔員撿「32元舊電鍋」送拾荒婦！遭褫奪公權1年 法務部回應了
其他人也在看
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 15 小時前 ・ 621
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相EBC東森娛樂 ・ 11 小時前 ・ 11
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 330
三明治族為滿足長照需求 台中西屯搬到嘉義竹崎「最不習慣1天遇不到10個人...」｜好宅報報
為了幫岳父岳母尋覓安度晚年的住所，三明治族韓大哥在14年前做出重大決策。夫妻倆帶著一家老小，舉家從台中西屯都會鬧區，搬遷到毫無地緣關係的嘉義竹崎，斥資約1000萬元，購入屋齡6年的2層樓近百坪透天厝，展開甜蜜與辛苦參雜的長照人生，甚至在今年意外開啟事業第二春。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 48
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 409
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 173
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 1
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 22 小時前 ・ 3
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 10 小時前 ・ 27
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 27
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 34
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 119
考上台大遭「冒名放棄錄取」！竟是遭「同校室友」竄改
生活中心／李明融報導南投一名陳姓學生今年3月錄取台灣大學光電工程學研究所碩士班，並完成網路報到，準備繼續自己前程光明的學業，不料他卻突然被同學告知，他在台大報到網站上的資料竟顯示「錄取取消」，起初陳生以為是遭駭客入侵，沒想到報警後竟發現原來「凶手」是駱姓室友，全程只花17秒就能毀掉先前所有的努力。民視 ・ 16 小時前 ・ 59
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 143
在一起越久，越容易開始敷衍的星座TOP4：雙子越熟越隨便，「這星座」愛久了就開始愛理不理
當一段感情走過最初的心動期，進入穩定、熟悉的階段，有些星座不但不會越愛越深，反而開始展現出「越熟越隨便」的真面目。不是不在乎、不是不喜歡，只是他們把你放進了「最安心、最放鬆」的位置，也因此——最容易被忽略、被敷衍。今天就來揭曉：那些越熟越隨便，愛久了就容易開始敷衍的星座 TOP4。bella儂儂 ・ 21 小時前 ・ 2
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 1 天前 ・ 21
F4吳建豪暴瘦樣曝光 「臉頰凹陷、面容老化」他道出原因
F4成員今年7月擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，正式宣告回歸歌壇，不僅會推出新專輯，巡迴演唱會將於年底從上海站開跑，成員之一的吳建豪，近來曬出在電梯的自拍照，不僅臉頰明顯凹陷，身形更是消瘦不已，讓外界擔憂健康是否亮起紅燈，對此，吳建豪發聲說出原因。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 32
參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉 大字型醉倒躺地照流出
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 20
中職》戰力外「搶手貨」又一人？傳馬鋼吸引複數球隊、兄弟亦盼簽回
各隊60人保留名單公告後，部分戰力外選手已找到新東家，新球季在新舞臺力拚生涯。繼劉時豪、賴智垣轉戰台鋼雄鷹，而林書逸有望和富邦悍將簽約後，中信兄弟名單外的內野手馬鋼，據傳也有不只一支球隊探詢。馬鋼於2020年選秀會第3輪就被中信兄弟選進，以320萬新台幣、60萬激勵獎金的合約條件入隊。加盟近6年，馬自由時報 ・ 14 小時前 ・ 5
「3星座」12月走大運 貴人、幸運色一次看
歲末將至！到了2025年的最後一個月，塔羅小孟老師分享，這「3星座」12月將走大運，雙子座適合多研究投資項目，巨蠍座職場有貴人相助，射手座需小心破財變成月光族。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話