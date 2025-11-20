「斷食善終」引爆兩派論戰 石崇良：非常規醫療作法
〔記者林志怡／台北報導〕8旬劉姓婦人獨自照護患有重度小兒麻痺的兒子50餘年，疫情期間不堪照顧重負，最終選擇將兒子悶死，法官罕見於判決中請求總統特赦，長照悲歌再度引起外界關注，社群媒體也出現「斷食善終」相關討論。對此衛福部社家署表示，會再強化照顧者服務作法；部長石崇良則表示，斷食善終並非安寧照護常規醫療方式，還需要更多討論。
台北市1名8旬劉姓婦人，因長期照料患有重度小兒麻痺的52歲林姓么子，不堪照顧壓力，且擔心過世後無人照料兒子，也不想連累家人，2023年5月將兒子悶死，法院輕判2年6個月徒刑，並建請總統特赦，各界也陸續發聲，希望總統特赦該名老母親，但總統府強調，尊重司法權、待程序完成後再議。
對於時有此類長照悲歌案件發生，社家署長周道君表示，社家署的重點會放在如何從服務層面支持家有身心障礙個案的民眾，包括如何在照顧過程中給予家屬資源與支持等，目前持續推動各式喘息服務，並在社區內提供身障、長照喘息據點，讓有需要的照顧者都可以使用。
周道君說，社家署也會持續推動身心障礙者的服務資源佈建計畫，讓身心障礙的民眾有更多的、更就近的服務與資源可使用，另「身障權法」修法草案會儘速送入立法院。
然而，該名8旬老婦悶死身障兒的事件，也再度引起民眾對於安樂死相關議題的討論，台中市立復健醫院前院長畢柳鶯長期提倡的「斷食善終」也引起關注，她近期也分享先前協助一對父母，透過斷食善終送走臥床22年女兒的故事，但桃園療養院副院長李俊宏怒批這類故事「令人毛骨悚然」。
對於兩派論戰，衛福部長石崇良表示，「尊嚴善終」是推動安寧過程中希望達到的目標，安寧界的專家不斷地討論、發展符合民眾需要與期望的方式，斷食善終並不是安寧療護上常規的醫療方式，需要更多的討論。
