斷食＝排毒、健康？名醫喊：「這類人」要正常吃三餐 否則更差
記者施春美／台北報導
近來168斷食法或一天2餐的飲食方式，頗受推崇，但醫師劉博仁表示，民眾勿為了跟風而斷食，而應為了健康而正確進食。健康族群只要落實「優質三餐」與「餐間淨空」，即三餐都是足夠的原型食物、蛋白質與好的油脂，且餐間不碰有熱量的食物，只喝水，就是最好的養生之道。
營養功能醫學專家劉博仁在其臉書表示，其診間患者常提到無法不吃早餐、無法做到168斷食，而擔心無法排毒。身為功能醫學醫師的他必須強調，斷食是一種治療策略，而不是每個人都須遵守的鐵律。若抽血數據（胰島素、血糖、三酸甘油酯）均正常，體脂率也正常，則「一天三餐」絕對是健康的，並不需要將3餐縮成2餐。
重點不是「少吃一餐」 而是「不要不停地吃」
劉博仁表示，現代人最大的問題，不是「吃三餐」，而是「吃不停」。早餐與午餐間喝拿鐵、下午吃餅乾、晚上追劇吃水果。根據 2025 年關於細胞自噬的文獻回顧，啟動修復機制的關鍵在於「胰島素的波動」與「能量感測」。他提供2不同階段的建議：
1. 健康族群：優質三餐與餐間淨空
代謝指數正常的人不需要刻意挨餓。平常好好吃三餐，攝取足夠的原型食物、蛋白質與好油。
關鍵：餐與餐之間完全不碰有熱量的東西，只喝水。
2. 需要調整族群：間歇性斷食（如168斷食）
已有胰島素阻抗、脂肪肝，或體重居高不下者，此時才需要「加強版」的手段。方式包括壓縮進食窗口（如168斷食）。
這是為了利用更長的空腹時間，強制身體開啟修復機制，進行深層的細胞大掃除。
劉博仁表示，民眾應該為求健康而「正確進食」，暴飲暴食、高頻率的進食，才是破壞身體修復力的元兇。能做到不碰零食、不吃宵夜，讓三餐營養均衡，就是最好的養生之道。
