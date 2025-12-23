斷魂摩鐵！台中鵝肉店老闆「自轟頭部」留2彈孔 疑債務問題釀悲劇

記者林意筑／台中報導

韓姓男子前往台中市外埔區某汽車旅館內中轟身亡。（示意圖／PIXABAY）

台中市外埔區驚傳死亡槍擊案！昨（22）日上午9時許，某汽車旅館人員進房打掃時，驚見男客頭部疑似中槍，現場滿是血跡，嚇得立即通報警消人員到場，經警方到場採證調查，初步排除外力介入可能，至於槍枝來源及中槍原因，有待警方進一步釐清。

台中市消防局昨日上午9時45分接獲通報，外埔區一間汽車旅館疑似有住客死亡，櫃檯員工指出一名男性頭部有傷口，已失去生命跡象，外埔分隊救護人車前往，並立即通報警局派員一同前往。

經警方初步調查，死者為50歲韓姓男子頭部上有2側傷口，昨日清晨時才剛到汽車旅館內辦理入住手續，而死者曾有傷害、詐欺前科，在外埔地區經營鵝肉小吃店，近期疑似有債務問題，初步排除外力介入可能，至於槍枝來源，家屬表示不清楚，有待進一步調查，後續警方將進一步報驗。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

