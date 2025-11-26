斷魂畫面曝！北市公車右轉「視線死角」撞死8旬翁 失智妻在後睹悲劇

社會中心／羅欣怡報導

台北市士林區中正路今天（26日）下午4時許發生一起死亡車禍。一輛R15公車從中正路要右轉延平北路時，不明原因撞上87歲的楊姓老翁，楊翁被捲進車底受困已無呼吸心跳，送醫傷重不治，肇事陳姓駕駛將依《過失致死罪》移送士林地檢署。

北市R15公車轉彎撞擊斑馬線上的老翁。（圖／翻攝畫面）

畫面中，公車以及楊姓老翁都依照號誌燈前進，但右轉地公車駕駛疑似視線死角，沒有看到走在斑馬線上的楊翁，公車車頭直接撞擊，楊翁被捲進車底，周邊行人驚叫示警，司機才緊急煞車。

87歲老翁卡在車底，傷重送醫不治，據悉，楊妻就跟在楊翁後方目擊事故，但因失智無法還原經過。（圖／翻攝畫面）

警方指出，陳姓司機事後酒測值為0，他聲稱當時行經路口有停讓，確認路口無人後才起步，沒想到起步過彎後看到路人不停招手、示警，他這才意識到撞了人。

根據《自由時報》報導，楊男與妻子就住在車禍地點附近，當時兩人一起步行外出，兩人一前一後走斑馬線過馬路，沒想到走在前方的楊男被公車撞倒。楊妻目睹丈夫被撞，立刻上前查看，但事後警方詢問楊妻車禍過程時，她卻因失智症狀無法完整表達，警方也正在進一步釐清肇事原因。

