斷5年婚姻！小煜遭傳「愛玩越界」 前妻曝分開主因揭內情

〔記者林欣穎／台北報導〕「小煜」楊奇煜宣布與圈外妻子言言在9月簽字離婚，結束5年婚姻，她近期也在社群上發文吐露心聲，強調彼此仍是充滿愛的家庭，也透露分開原因。

言言表示，雖然離婚了但對家人的愛不變、彼此依然是爸爸與媽媽這一點，也提到家人也許會困惑、會不安、會擔心是不是少了一份愛，「但我們想讓你知道，你們得到的愛，從未減少一分。我們選擇分開，是因為想用更健康的方式生活，也希望用更穩定的心繼續守護你們的成長，那份愛，會用不同的方式存在，卻同樣深、同樣真。」

廣告 廣告

言言也謝謝這個家庭裡的每一位成員，無論是親人、朋友，還是關心他們的長輩，願意包容、理解，並給予體諒，「因為你們的支持，這依然是一個充滿愛的家庭。」至於先前曾傳出雙方離婚是因為小煜愛玩、喝到爛醉才回家，對此，經紀人也表示是不實報導，從言言的發文來看，兩人確實是和平地分開。

【看原文連結】

更多自由時報報導

劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

藍領出頭天？頂大畢業轉行水電工月領38萬樂翻

王ADEN為何這麼慘？公審學生遭抵制「跨年場全沒」 家長還原真相

過氣了？李敏鎬朴敘俊新劇慘敗 韓媒狠酸收視跳票

