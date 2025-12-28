方便前往臺北參加跨年晚會市民順利返家市府結合交通資源 提供多元服務

跨年返家，基隆市政府已規畫提供返程接駁與加班車服務，助市民平安回家。（記者鄭紫薇翻攝）

基隆市府交通處為了讓前往臺北市參加跨年晚會的市民，活動結束後能順利返家，市府結合客運業者及臺鐵資源，規劃接駁專車、臺鐵加班車及市區公車加開班次，提供多元夜間返家交通服務。

交通處說，基隆市民參加完台北跨年晚會後，可於凌晨0時至2時搭乘捷運板南線至南港站，再步行前往南港轉運站西站，搭乘免費接駁專車返回基隆，免去散場後深夜「沒車可搭」的困擾。接駁專車自南港轉運站西站發車後，於基隆端先行停靠台灣電力公司站，沿線比照2088A路線停靠各站，終點為海科館站，方便市民就近下車返家。

配合跨年疏運，臺鐵公司自臺北站加開3班次服務基隆方向加班車，往基隆列車自凌晨1時起陸續發車，經松山、南港、百福、七堵、八堵、三坑等站，最晚約於凌晨3時33分抵達基隆。另有由基隆站發車開往臺北方向的加班車，同樣自凌晨1時起出發，提供往返雙向旅客選擇。

另為加強臺鐵列車及接駁專車抵達基隆市境內後前往各行政區的轉乘服務，公車處加開103、104、202、302、501、505等6線市區公車班次，於凌晨1時55分（103、302、501，計3線）、2時25分（104、202、302、501、505，計5線）及3時45分(全部，計6線)自二信循環站發車，依原行駛動線行經基隆轉運站或基隆火車站南站。

交通處說，公車處也規劃加開402區間車(終點七堵國小)及R86區間車，分別自百福及八堵火車站出發，服務百福社區、六堵、七堵及暖暖區沿線居民，完善跨年夜後公共運輸接駁。

市長謝國樑表示，市府非常重視市民在重大活動後的返家需求，尤其是跨年夜赴台北參與大型晚會的市民，是否「回家有車坐」始終是他最關心的事情之一。因此特別指示交通處整合客運、臺鐵與市區公車等運具，規劃免費接駁專車及多班加開列車與公車，讓市民在盡情歡慶跨年之餘，也能安全、方便地返家。

交通處長陳耀川表示，此次跨年返家交通方案以「多元選擇」與「無縫接軌」為方向，無論市民朋友是從臺北跨年會場、南港轉運站，或搭乘臺鐵返程，都能在基隆順利轉乘市區公車回家。

陳耀川也再次提醒，跨年夜人潮眾多，建議市民朋友事先規劃好回程動線並預留候車與轉乘時間，並配合現場疏導措施，平安快樂返家。