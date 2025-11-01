方便當隨便？ 毒販「寄生」住姊家 房間變毒品分裝工廠

房間變毒窟，查獲7百萬元毒品，嫌犯躲姊家分裝。（圖／台北市刑大）

毒販黃姓男子利用親姊姊的同情心，將被收留的房間變成毒品分裝工廠，最終被警方查獲。這名41歲無業男子因姊姊憐憫而獲得住所，卻在房間內設立大型分裝設備，製作毒咖啡包、一粒眠等毒品，總市值超過700萬元。警方攻堅時發現，這名男子不僅在房內分裝毒品，還將成品藏於轎車內，透過通訊軟體進行交易。姊姊身為一般上班族，平時不進入弟弟房間，對此情況毫不知情。

台北刑大毒緝中心隊長賴楷淳表示，北市警局日前入監盤查時發現劉姓犯嫌持有大量毒品，包括150包毒品咖啡包及600多顆一粒眠藥片。經毒品查緝中心報請新北地檢署指揮偵辦後，在新北市查獲了黃姓嫌犯。警方突襲樹林住家時，在小小房間內發現超過百包毒咖啡包成品、12000顆一粒眠、200公克卡西酮原料和神仙水等毒品，市價超過700萬元。

毒販寄生住姊姊家，房間變毒品分裝工廠。（圖／台北市刑大）

更令人震驚的是，黃姓嫌犯在房間內擺放的不是小型而是大型封膜機，專門用於封裝毒品。他將分裝好的毒品藏在轎車內，透過通訊軟體聯繫客戶進行面交交易。警方表示，黃姓嫌犯被逮捕後因害怕連累家人而坦承犯行，全案已依毒品危害防制條例移送新北檢方偵辦。

黃姓嫌犯的行為不僅違反法律，更辜負了親姊姊的信任與好意。姊姊出於同情收留無業弟弟，卻不知道自己的善心被如此利用，房間被改造成危險的毒品工廠。這起案件也提醒大眾，即使是親人之間也需要保持適當的警覺性，避免好心被利用於不法行為。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

