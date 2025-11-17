方便監控？ 中夫婦在美B-2轟炸機基地旁置產

美軍B-2轟炸機。（圖／美聯社）





美國密蘇里州的「懷特曼空軍基地」是B-2隱形轟炸機的駐地，美國媒體最近爆料，與基地僅以一道圍籬相隔的拖車公園，早在2017年已被一對中國夫妻透過空殼公司買下，而女方還曾任職於與中國政府關係密切的企業。這件事情曝光後，被美方質疑恐涉及監視用途，引發高度國安疑慮。

宛如一隻大蝙蝠，造型相當奇特，是美國空軍最神秘的B-2隱形轟炸機，也被中國視為最難對付的戰略武器，行蹤詭密防不勝防，更能搭載核武。

美國主播：「每日來電揭露，美軍一支核轟炸機機隊，竟與一座被指與中國情報單位有關的拖車公園，只隔著一道圍籬。」

廣告 廣告

美國媒體最新披露，美軍B-2隱形轟炸機機隊，位於密蘇里州懷特曼空軍基地附近的一處荒涼的拖車公園，2017年由中國夫婦所擁有的空殼公司買下，並且與基地僅僅只隔著一道圍籬，不到2公里距離。

這對來自加拿大的中國籍夫婦，胡誠與艾斯特梅，兩人被質疑與北京政府關係密切，引起美國國安疑慮。美國記者倫茨奇基：「這對夫妻中的女方，曾是溫哥華一家投資公司的董事，而該公司本身與中國政府關係密切。」

這讓代表當地的眾議員艾福特大為震驚，立即要求政府交出審查資料。前CIA官員更直言，利用外國公民與空殼公司，是典型的中國情報操作，能替中共打造一層看似合法的薄外衣。

而這對夫婦買的不僅是這個拖車公園，多個房產的位置都靠近美軍基地或國防工廠，具備疑似監視用途的戰略價值。福斯新聞主播：「根據報導，最近幾週，鄰近中國所擁有農田的17座美軍軍事基地附近，無人機活動和目擊事件明顯增加。」

事實上，過去也曾多次發現，不少中方人士購買靠近美軍基地農田的案例，都被遭到懷疑。官方統計顯示，截至2023年，外國持有美國農地的名單中，中國排名第20。今年7月川普政府更宣布，出於安全考量，將開始限制中國公民及其他外國對手購買美國農地。

更多東森新聞報導

嗆日會「頭破血流」！共軍今起黃海演習 日抗議旅遊禁令

「疑中國無人機」飛越與那國島和台灣之間 日戰機緊急升空

快訊／中國總理李強 拒G20與高市會談

