方信淵質詢關切營建廢棄土石方暫置去處爭議

高雄市議員方信淵質詢關切營建廢棄土石方暫置去處爭議（記者程啟峰提供）

高雄市議員方信淵今質詢關切營建廢棄土石方暫置去處爭議，他指出，從今年8月引爆美濃大峽谷盗採砂石回填營建廢棄物事件，造成各營建工地全面停擺迄今，營建業者生計陷入困境苦不堪言。

方信淵要求市長陳其邁商請鄰近縣市政府協助解套本市燃眉之急，並由原南星計畫區扛起廢棄土石方暫置場所重任。

方信淵首先感謝市長體恤地方民眾切身感受，已經全面暫停大岡山地區7處暫置土資場的運作，平息原本發動的大規模抗爭。方議員憂心指出，眾多建設公司與營造工地，幾乎全面陷入停擺，營建業是產業龍頭，涉及龐大家庭生計，質疑市府在爆發不法爭議時，為何不尋求鄰近縣市合法土資場支援？讓高雄營建土石方有轉口去處。

方信淵指出，美濃大峽谷被盗採砂石形成天坑，要求市府應介入接管，並向相關行為人求償，除了維護當地安全外，也全面恢復農地農用原貌。

陳其邁則表示，全台灣各縣市都面臨營建土石方最終去化場所問題，在最終去化場所未確定前，目前是規劃暫置土資場，市府並未禁止營建土石方轉往外縣市，並已通知公會及營建業者，只要具備可追蹤行車路線、可追溯土石方產源、符合39項無污染檢驗報告等必要條件，即可前往原南星計畫區暫置，涵蓋公共工程及民間營造業。針對美濃大峽谷，將根據橋檢最後報告，要求行為人清除營建土石方及相關求償。

此外，方信淵也關心岡山人口大幅流失持續下滑趨勢，過去10年人口成長率是負2.6％，較全市負1.71％更嚴重，但岡山地區的房價居高不下，讓岡山居大不易，年輕人買不起房子，建議市府儘快釋出87期、102期重劃公有地，提供更多住宅供給，以活絡經濟平抑房價。

陳其邁答詢說，除87期重劃區有6百多戶社會住宅供應外，包括火車站及捷運站週遭聯合開發，及公有地與重劃地釋出，以增加可建築用地供給。