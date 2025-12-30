一方倒下才得見終結？ 烏俄駁火逾三年仍未見盡頭 時長已直逼一戰！

儘管美方介入、提出和平計畫，但烏、俄兩國對其中條件難有共識，也讓戰爭仍未見盡頭。（合成照）

時間進入2026年，也意味著烏俄戰爭--眼看就要邁入第四年。儘管美方提出了和平計劃，顯然，烏俄雙方對於其中的條件，特別是領土和戰後補償等關鍵議題，始終無法取得共識。使得這場21世紀以來，最大規模的軍事衝突，暫時還看不到盡頭。這不但代表傷亡人數仍可能上修；恐怕也追上一次世界大戰的時間長度。

烏俄戰火燃燒至今——三年又將近十個月。然而，美國遞出的最新和平方案，依然無法讓兩國各退一步。

淡江大學戰略所所長 李大中 說得直接：「烏克蘭最難退讓的，就是領土。戰後要有安全承諾、安全安排，割地是最敏感的。」

至於普欽，立場更硬。他要的不是現況，而是完整的頓巴斯。「如果談不攏，他會打到把整個頓內茨克拿到為止。」李大中說，這是普欽公開談過的底線。

戰線膠著，一大原因在於：被評為全球軍力第二的俄羅斯，始終沒有從烏克蘭身上討到多少便宜。烏克蘭能否繼續抵抗俄軍進攻的問題不在自身軍力，而在北約能否持續團結。

台大政治系副教授 陳世民 分析：「俄軍確實有一些推進，但都微不足道。把歐洲國家對烏克蘭的支持算進去，北約的國防預算是俄羅斯三倍，GDP 是十倍以上。」

烏俄衝突迄今近四年，儘管雙方未有決定性戰果，多地零星衝突仍不斷。（資料照）

2022 開戰初期：多線攻勢 → 烏軍全面抵抗

CNN 在 2022 年 2 月 24 日 的直播中，基輔傳來爆炸聲。那一天，也是俄羅斯總統普欽，宣告「特別軍事行動」正式開始。衝突初期，俄軍從北部、東北包圍基輔等地；從東部推進盧甘斯克、馬里烏波爾等地；南方攻勢則壓向赫爾松等多處——氣勢一度呈現勢在必得。

但在烏軍動員與激烈抵抗下，俄軍最終只能在烏東站穩，也開始了為時數月，甚至一年多的戰況僵局。

直到2024 年 5 月，俄羅斯再度入侵哈爾科夫；同年 6 月，烏軍越境反突擊庫斯克州，算是雙方相對大的進展。但雙方的攻防，也沒有任何一方能形成決定性突破。

一直到 2025 年，這三年期間，烏軍多次打出奇襲亮點，無人機、深度打擊、彈性編組，改寫了現代戰場教範。但這些亮點，仍不足以改變戰略態勢。

烏俄戰爭迄今較大進程時間序。(圖／TVBS)

截至 2025 年 8 月中：

俄軍仍占據約 11.45 萬平方公里 烏克蘭領土，大多在頓巴斯周圍。佔該區 88% 面積。

同時，戰火對平民造成的代價不斷攀升。聯合國人權辦公室更指出，2025 年前 10 個月的平民傷亡，已超過 2024 全年。

「對烏克蘭而言，已經打四年。」李大中提醒，這幾乎等於第一次世界大戰的時間。

中華亞太安全治理學會資深研究員 廖天威 說：「四年下來，大家都會期待戰爭該有個了結。但現實並非如此。因為現在，戰爭早已從軍事問題，拖成政治問題。普欽想重建帝國榮光。烏克蘭堅持親近西方、加入西方陣營。兩者都難以達成——於是形成僵局。」

聯合國人權辦公室指出，2025 年前 10 個月的平民傷亡，已超過 2024 全年。（資料照）

現實最殘酷的走向，就是直到一方倒下，戰事才終結。政治學者陳世民提醒：「不管戰爭如何結束，不能讓侵略者以勝利者的姿態收場。否則 1945 年後、聯合國憲章的國際秩序將全面崩解。」

國際輿論也緊盯後續效應。彭博專欄近期甚至提出憂慮：北京會不會從中「學樣」，並提出所謂台灣 28 點方案試探美國底線？

對此，李大中指出：「烏克蘭與台灣不能類比。台灣對北京不是國際議題，而是內部問題——這使得情境根本無法複製。」

烏俄雙方對於領土、戰後補償與加入北約等議題無法取得共識，使得戰事仍難走向終點，時長恐怕也將逼近一次世界大戰。（資料照）

2026：戰與和的十字路口

這場 21 世紀最大規模的武裝衝突，能否在 2026 年走向平息？答案不只牽動歐洲與全球地緣政治，也攸關美國——尤其是 川普政府能否依然在國際間維持面子、威信與主導權。

而這場戰爭的下一步，也很可能決定未來十年的世界樣貌。

