方力申升格當爸！小14歲愛妻葉萱平安生下女兒 他心疼喊：媽媽好偉大

香港男星方力申今年與曾是邪教受害者的女友葉萱（Maple）結婚，他今（12）日透過社群報喜，宣布女兒Isla已經平安出生，他與葉萱升格父母。（圖／翻攝自方力申Instagram）

香港45歲男星方力申今年2月情人節驚喜官宣與認愛2年、小他14歲的圈外女友葉萱（Maple）結婚，兩人在美國閃婚後，葉萱很快就懷孕，今（12）日方力申也驚喜公布女兒Isla已經平安出生，並曬出一家三口同框畫面，激動對女兒喊話「我們是你的爸爸媽媽呀」。

方力申今日在社群Instagram上傳一段影片指出，葉萱的預產期原本在今日，但女兒Isla似乎太心急想來這世界、見到身為爸媽的他們，已經提前幾日「報到」；畫面中的兩人看到女兒誕生，臉上藏不住的喜悅，不過葉萱其實才剛經歷極度疼痛的生產過程。

廣告 廣告

愛妻心切的方力申除了分享女兒可愛的樣子，他也記錄下葉萱生下他們愛的結晶有多辛苦，葉萱產後穿著綠色手術服躺在生產台上，臉上還看得到淚痕，也顯得很虛弱，但看到女兒之後十分激動又充滿母愛；在一旁的方力申不忘摸摸妻子的頭，給予最直接的安慰，更直言「媽媽真的好偉大」。

除此之外，方力申也特別感謝醫療團隊，從婦產科、麻醉科到兒科醫師，並表示，女兒剛出生沒多久有輕微發燒，讓初為新手爸媽的他們很緊張；慶幸的是，在醫師及時處理後，當晚就退燒。方力申談及女兒長相，驚訝小朋友每天「都在變」，一下像自己，但隔天又像媽媽，感到十分神奇。

事實上，方力申在2023年傳出有對象後，隨即大方承認在Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》裡控訴遭南韓邪教教主鄭明析性侵17次的葉萱，就是自己的現任女友，他更力挺女友的勇敢，還在受訪時稱讚她單純、勇敢、物慾很低不拜金，個性體貼又善良。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台女遊日住飯店「自帶鍋煮和牛」被日網罵爆 旅遊作家這樣說

北海道海灘「2000條沙丁魚擱淺」 當晚青森強震！網驚呼：地震前兆？

玖壹壹健志飛非洲取景 老婆相伴產出「愛的結晶」