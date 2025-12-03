方向燈打多久才對？交通部給出答案 違規最高罰6000元

有不少網友詢問方向燈到底該打多久，交通規則中已有明確解答。（圖／AI示意圖）

日前有民眾在社群平台Threads上發文提問，開車轉彎時到底該提前多久打方向燈？直言有不少駕駛人是在「馬上打、馬上轉」，令人無所適從。此一問題引起網友熱烈討論，有人主張至少聽見方向燈聲響「彈五下」，也有說法認為應該提前十秒、或是保持方向燈閃爍至變道完成。但交通規則中，實際已有明確標準。

根據交通部《道路交通安全規則》第102條規定，汽車駕駛人在接近交岔路口時，應於距交岔路口三十公尺前，顯示方向燈或手勢，以完成變換車道並準備轉彎。若駕駛人行駛於慢車道準備右轉，則應於距交岔路口三十至六十公尺處，提前變換至慢車道；左轉時則需進入交岔路口中心處再行轉彎，不得搶先占用對向車道左轉。

有網友指出，實務上應「打好打滿」，方向燈不僅是轉彎的告知，也是避免事故的重要安全機制。亦有人提醒，除了時間與距離外，更應注意是否已觀察後方來車、是否確實靠邊，這些都是安全駕駛的重要環節。

若駕駛人未依規定使用方向燈，依《道路交通管理處罰條例》第42條，可處新台幣1,200元至3,600元罰鍰。若發生於高速公路或快速公路上，則可處3,000元至6,000元罰鍰。

