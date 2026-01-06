方向燈打錯荷包大失血！等紅燈關閉照樣罰 最高噴3600元

汽、機車於停等紅燈期間，方向燈須全程開啟，否則恐違反《道路交通管理處罰條例》第42條「不依規定使用燈光者」，可處1200元至3600元罰鍰。（蕭嘉蕙攝）

方向燈「打錯、打慢」恐吃罰單！台東縣警察局交通隊統計近期機車肇事原因，其中「不依規定使用方向燈」高居第3名，包括變換車道、轉彎未打方向燈或太慢打。警方指出，不少駕駛人誤以為「等紅燈可以先關方向燈」，依規定應全程打方向燈，違者可處1200元至3600元不等罰鍰。

台東縣近期機車易肇事原因，以「左轉彎未依規定」亦即未兩段式左轉居首；其次為「不依規定讓車」，包括轉彎車未禮讓直行車、無號誌路口未依規定停讓，以及闖紅燈等情形；再者則為「不依規定使用方向燈」，如變換車道或轉彎未打方向燈、打得過慢。

交通隊表示，「未兩段式左轉」依據《道路交通管理處罰條例》第48條第1項第2款，可處600元至1800元罰鍰；「闖紅燈」則違反道交條例第53條第1項，處1800元以上、5400元以下罰鍰；「不依規定使用燈光者」，則違反道交條例第42條，將處1200元至3600元罰鍰。

交通隊提醒，其他縣市曾發生車輛於左轉專用道停等紅燈時，因未「全程」開啟方向燈遭到後車檢舉。依《道路交通安全規則》第102條規定，駕駛人於左、右轉彎時，應於轉彎前30公尺開啟方向燈；在變換車道、超車、靠邊停車及起步等行為中，也應全程使用方向燈，即使在等紅燈的狀態下，方向燈也不得關閉。

