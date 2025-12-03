方向燈時間該打多久？駕駛霧煞煞 交通部給答案「最高罰6000」

汽機車在路上轉彎跟變換車道都需要打方向燈，但前陣子有網友不解，開在路上準備轉彎，方向燈要打多久？才不是馬上打馬上轉。文章曝光後，引發網友熱議，有的人說「至少要聽到方向燈聲彈五下」，但也有網友回應「提前十秒」，各種說法都有。實際上根據《道路交通安全規則》，汽車在距離交岔路口30公尺前必須顯示方向燈，以完成換車道並準備轉彎。

原PO在Threads上發文詢問，方向燈要打多久才不會是「馬上打馬上轉」。對此，網友給出各種答案，「打好打滿，有些騎車根本沒在理」、「原道路閃三下，變道完成車子完全進入車道，閃三下才能關」、「至少要聽到方向燈聲彈五下」、「原道路四下後才轉」、「我記得是五秒」、「提前十秒」；不過也有人指出， 不是時間，而是看距離，重點是有沒有注意後方來車，有沒有靠邊轉彎。

根據交通部的《道路交通安全規則》第102條，正確答案是應距交岔路口三十公尺前顯示方向燈或手勢，換入轉彎車道，駛至路口再行轉彎。如果是慢車道右轉彎時應於距交岔路口三十至六十公尺處，換入慢車道；如果是左轉彎，則要行至交岔路口中心處左轉，並不得占用來車道搶先左轉。

至於汽車駕駛人，不依規定使用燈光者，依照《道路交通管理處罰條例》第42條，處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰。若在高速公路、快速公路上則處新台幣3000元以上6000元以下罰鍰。

