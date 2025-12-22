方向燈有閃6下噴1200元！駕駛扯「自動彈回」抗罰 法官這理由打臉

駕駛自認有閃方向燈卻挨罰1200元，不滿提出行政訴訟抗罰，但法官不予採信。（翻攝自Pixels圖庫）

高雄一名駕駛在變換車道時，方向燈只閃6下遭檢舉開罰1200元，駕駛不服提起行政訴訟，他辯稱確實有打方向燈，但方向盤回正「自動彈回才熄滅」，並非刻意違規。不過，法官勘驗行車紀錄器後認為，就算因機械因素方向燈熄滅，也應該補打，判決駕駛敗訴。

駕駛變換車道使用方向燈的規定為何？

根據「道路交通安全規則」第109條規定，駕駛人變換車道，應全程使用方向燈。一名駕駛某日下午4時在高雄市街道上行駛，但由內側車道連續切換到外側車道，因過程中方向燈未持續顯示，引發後方車輛不滿，憤而透過行車紀錄器截取到的影像，向警方檢舉。

廣告 廣告

警方受理之後，依「道路交通管理處罰條例」第42條規定，裁處1200元罰鍰。駕駛挨罰不服，提起行政訴訟，請求撤銷罰單。

法院審理時，駕駛辯稱，變換車道「都有打方向燈」，但方向盤在回正時機械式自動彈回裝置，導致方向燈短暫熄滅，並不會影響後車判斷行向。

法官在行車紀錄器內發現什麼樣的證據？

不過，法官勘驗檢舉人提供行車紀錄器畫面發現，駕駛跨越白色虛線時，並未先行開啟右側方向燈，直到開始變換車道後才補打；由外側車道再跨越白色實線進入機車道時，方向燈也僅閃爍約6次即熄滅，此時尚未完成變換車道。

法官認為，方向燈如果因為方向盤回正自動彈回，駕駛仍有義務重新再打方向燈，直到完成變換車道，且當時路況順暢，並沒有不能注意的特殊情況，未遵守規定就算不是故意仍有過失，因此，原處分並沒有量濫用或違法情形，判決駁回，駕駛敗訴。

更多鏡週刊報導

誆稱高鐵有炸彈「21歲涉案女身分曝光」 衛生局協助作精神評估

這穿搭太囂張！「壞人」男持刀逛士林夜市 遭逮動機曝：不爽被比不雅手勢

快訊／北捷收民眾預告「下午引爆炸彈」 台鐵共構車站緊急戒備