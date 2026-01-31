「方向燈歸位？」男遭攔停開單當街罵警...慘！又吃另3張罰單

【記者江孟謙／台北報導】周姓男子今天（31日）凌晨駕車行經信義區松仁、松高路口，因未全程使用方向燈，遭巡邏員警攔停開單，但周男相當不滿，於現場咆哮警員，又再吃違停罰單，且離開時又沒繫安全帶及開車使用手機，一共吃下4張罰單。

信義分局指出，三張派出所警員凌晨巡邏時，見周男駕駛自小客車右轉時未全程使用方向燈，因此依違反《道路交通管理處罰條例》42條舉發。周男則認為「有打燈，但方向燈歸位了！」覺得警方刻意刁難。

廣告 廣告

周男當下不滿隊警員叫罵，警方不予理論，在舉發完成後請周男離開，但周男仍情緒激動，在道路上徘徊不願離去，經警方多次告知駕駛人攔查程序已完成並請其駛離仍未果，因此再開1張違規停車罰單。

直到周男離去時，因未繫安全帶又使用手機，警方再次攔停開了2張罰單，全案一共4張罰單。警方說，民眾若對本案違規舉發持有疑義，得向信義分局或裁決機關提出交通違規申訴，以維護權益，警方依程序續處。

周男與警方理論。翻攝畫面

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

李多慧台語「哩洗勒靠」開罵萌爆了 網友：為何聽到蔣萬安？

&TEAM台北嗑消夜吸23萬人搶看！泡滿漢大餐順序GG網狂喊「呼叫王奕翔」

琳妲餐酒館開6年驚傳收攤！親揭主因：不是努力就行

