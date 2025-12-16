方向燈要打多久才能轉彎、變換車道？交通部給答案，做錯秒噴6000元

開車轉彎打方向燈是基本常識，但許多駕駛人對於方向燈該打多久才合乎規定並不清楚，經常出現「馬上打馬上轉」的情況。一名網友在社群平台提出疑問，詢問方向燈究竟要打多久才不算違規，意外引發熱烈討論，不少人分享自己的經驗法則，但答案卻五花八門，從「聽到彈５下」到「等紅綠燈倒數20秒才打」都有。事實上，交通部曾對此做出說明，並直言重點在於距離而非時間。

轉彎方向燈多久前要打

一名網友在Threads發文詢問：「方向燈要打多久才不叫『馬上打馬上轉』？」這個看似簡單的問題，卻讓許多駕駛人開始思考自己的駕駛習慣是否正確，有人憑印象表示「我記得是５秒」，也有人堅持「至少要聽到方向燈聲彈５下」才安全。



部分網友則分享自己的實際做法，「我如果在等紅綠燈，會等倒數20秒才打」「原道路４下後才轉」「等紅燈的話幾秒打幾秒，換車道30～50公尺」。然而，這些基於個人經驗的說法並不一定符合法規要求，真正的標準答案其實隱藏在交通法規的條文中。

廣告 廣告

關鍵在於距離而非時間

留言區也有較為專業的網友指出，判斷方向燈使用是否正確的重點「不是時間，而是距離」，應該要在轉彎前30公尺就開始打方向燈。有網友詳細解釋：「正常轉彎前30公尺要示警方向燈」「轉彎前30公尺要打方向燈！沒有限定打幾秒，假設時速30公里，在30公尺前打時間大約接近４秒，建議可以再提前一些。」

汽機車打方向燈時機規定

交通部「交通安全入口網」指出，根據《道路交通安全規則》第102條規定，車輛進行右轉時，必須在距離交岔路口30公尺前就顯示方向燈或手勢，接著換入外側車道、右轉車道或慢車道，到達路口後再執行右轉動作。若從慢車道右轉，則應於距交岔路口30至60公尺處換入慢車道。至於左轉彎的規定也相同，需在距交岔路口30公尺前顯示方向燈，換入內側車道或左轉車道，行至交岔路口中心處左轉，且不得占用來車道搶先左轉。

未打方向燈罰款金額

許多駕駛人可能不知道，未依規定使用燈光的罰則其實相當嚴厲。依據《道路交通管理處罰條例》第42條規定，若在一般道路上被取締未依規定使用燈光，可處1,200元至3,600元罰鍰。值得注意的是，如果違規地點發生在高速公路或快速道路，罰則將大幅提高，最高可達6,000元，對荷包造成不小負擔。

變換車道方向燈要打多久

至於汽機車變換車道方向燈要打多久？交通部「交通安全入口網」指出，根據《道路交通安全規則》第109條，駕駛人變換車道時應「全程」使用方向燈，這個「全程」是指從汽車行駛在原車道開始，經過變換車道的過程，直到完全變換完成為止。曾有駕駛人因為變換車道只打了２下方向燈就關閉，遭到開罰後不服提告，但法官審理後認為確有違規事實，駁回其訴求，最終仍須繳納罰鍰。高速公路罰3,000～6,000元，一般道路1,200元。

▲未打方向燈就轉彎會被罰錢。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

交通安全入口網

網址：https://168.motc.gov.tw/theme/car/post/1911291748648

網址：https://168.motc.gov.tw/theme/news/post/2109082300003

更多食尚玩家報導

沒吃甜食卻糖尿病！醫揪出「１血糖殺手」甚至有致癌風險，許多人都不知道

騎YouBike注意！「做１事」恐被罰1200元，「２狀況借還車」贈５元騎乘券

洗藍莓別再泡鹽水！專家教１招去除農藥、徹底洗淨，加碼吃藍莓禁忌好處

禮物市集全台開跑！蠟筆小新、三麗鷗周邊５折起，盲盒＋娃娃５萬件超好逛



本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章