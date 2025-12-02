方向燈要打多久？交通部曝正解「做錯罰6000元」 一堆駕駛不知道

生活中心／朱祖儀報導

何時打方向燈重點不在時間，而是距離。（示意圖／資料照）

汽機車行駛在路上，如果想轉彎就要打方向燈。但一名網友好奇，方向燈到底要打多久才行？文章曝光掀起討論，不少人指出，關鍵不在時間而是距離。事實上，《道路交通安全規則》規定，如果應該在交岔路口30公尺前顯示方向燈或手勢，並更換車道。

一名網友先前在Threads好奇發問，車子行駛在路上，方向燈要亮多久，才不算是「馬上打馬上轉」？文章曝光掀起討論，網友紛紛表示，「原道路四下後才轉」、「我如果在等紅綠燈，會等到倒數20秒才打」、「先打燈然後才開始動作，而不是先煞車，微轉彎才打方向燈」。

不過也有人指出，打方向燈的關鍵不在時間，而是在距離，「轉彎前30公尺要打方向燈，沒有限定打幾秒，假設時速30公里在30公尺前打時間大約接近4秒，建議可以再提前一些」、「正常轉彎前30公尺要示警方向燈。」

若未照規定打燈，最高可罰6000元。（示意圖／資料照）

事實上，《道路交通安全規則》明確規定，車輛右轉彎時，應距交岔路口三十公尺前顯示方向燈或手勢，換入外側車道、右轉車道或慢車道，駛至路口後再行右轉。但由慢車道右轉彎時應於距交岔路口三十至六十公尺處，換入慢車道。

車輛左轉彎則應距交岔路口三十公尺前顯示方向燈或手勢，換入內側車道或左轉車道，行至交岔路口中心處左轉，並不得占用來車道搶先左轉。

要留意的是，若未照規定使用燈光，在一般道路上，違規可處1200元至3600元罰鍰；若行駛在高速公路或快速道路則加重處分，可處3000元至6000元罰鍰。

