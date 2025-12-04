方向燈要閃幾下才能轉彎？未提前30公尺打 最高恐罰6千

依據《道路交通管理處罰條例》規定，駕駛若未依規定使用燈光，在一般道路上被取締可處1200元至3600元罰鍰，若違規地點在高速公路或快速道路，罰則將同步提高，最高可罰到6000元。

有網友發文討論「方向燈要打多久才不叫『馬上打馬上轉』？」。（示意圖／翻攝自pixabay）

一名網友在Threads發文詢問，「方向燈要打多久才不叫『馬上打馬上轉』？」貼文曝光後，立刻引起熱議。有人認為「原道路閃三下，變道完成車子完全進入車道，閃三下才能關」，也有人表示「至少要聽到方向燈聲彈五下」，另有網友指出「我記得是五秒」、「我如果在等紅綠燈，會等倒數20秒才打」。

不過有網友強調，重點並非時間長短，而是「距離」。有人解釋「轉彎前30公尺要打方向燈！沒有限定打幾秒，假設時速30公里，在30公尺前打時間大約接近4秒，建議可以再提前一些」。

事實上，根據《道路交通安全規則》第102條規定，車輛右轉彎時，應在距離交岔路口30公尺前顯示方向燈或手勢，接著換入外側車道、右轉車道或慢車道，駛至路口後再行右轉。由慢車道右轉彎時應於距交岔路口30至60公尺處，換入慢車道。

至於左轉彎的規定，同樣應距交岔路口30公尺前顯示方向燈或手勢，換入內側車道或左轉車道，行至交岔路口中心處左轉，並不得占用來車道搶先左轉。

