方大同入夢成新歌靈感 葛仲珊收錄「語音訊息」留念想

葛仲珊推出特別設計的麥片盒式包裝實體專輯《soul.food 靈食》。（圖／索尼音樂提供）

葛仲珊推出特別設計的麥片盒式包裝實體專輯《soul.food 靈食》，並同步迎來全新主打〈b.ye畢業〉MV，這首歌不只是專輯中的重要篇章，更是一首從生命深處走出來的作品。這首歌寫了很久，一度停在原地，直到某一天，葛仲珊夢見已離世的好友方大同，在夢中得到一個訊息，才讓她終於完成這首歌，歌曲最後特別收錄方大同過去留下的語音訊息，如同留在天空裡的星星，陪著她繼續往前走。

對葛仲珊來說，〈b.ye畢業〉並不是一首輕快的告別歌，而是一首寫給自己的成長紀錄，中間一度停擺，直到她重新回到台北，鼓勵自己再次「開門營業」做音樂，才慢慢走到完成的時刻。歌詞中提到的「怪物奇兵（Space Jam）」，正是她對自己此刻狀態的比喻，走過低潮、重新回到場上，找回節奏與力量，她坦言一個人的情緒其實非常複雜，遠不只單一面向，而這首歌選擇正面迎向那些情緒，讓它們被看見、被承認，也成為她此刻最踏實、也最真實的成長證明。

〈b.ye畢業〉最動人的一刻，來葛仲珊見好友方大同的那一天，她分享方大同離世出現在她的夢裡，給了她完成這首歌的重要訊息。為了向這份陪伴致敬，她在歌曲最後保留了一段方大同過去留下的語音，那是兩人曾合作時留下的聲音，也成為全曲最溫柔、也最具重量的存在。葛仲珊形容，那些離開的人並沒有消失，而是存在於靈魂裡，陪著她繼續往前走，花絮最後，她也對方大同說出心裡的話：「我想你、我愛你、我希望你好，謝謝你來我的夢裡跟我打招呼，I LOVE YOU。」

MV 以四個房間作為主要視覺概念，分別象徵「喜、怒、哀、樂」，葛仲珊在MV中化身房務員，走進每一個房間，參與其中正在發生的情緒狀態。她表人之所以成為人，正是因為擁有喜怒哀樂，而這些年她所經歷的內在情緒起伏，也成為專輯《soul.food靈食》最深層的創作養分。拍攝過程中，她親自克服懼高症，讓影像不只是表演，而是真實經驗的延伸。

葛仲珊因夢見好友方大同激發新歌靈感。（圖／索尼音樂提供）

