方大同出道20年宣布「5重大喜訊」 新專輯推出時間點曝光
「金曲歌王」方大同今年2月因病離世，享年41歲，消息令全球歌迷震撼與不捨。今（18 日）是方大同出道滿20週年的日子，他生前主導的經紀公司「賦音樂」，凌晨無預警發布多項重大喜訊，成為粉絲心中猶如「黑暗中的光」般的驚喜。
「賦音樂」今凌晨零點一過，在IG以「二十年的美好、給粉絲及讀者朋友們的一封信」為開頭，替方大同出道獻上祝賀，表示雖然他正式出道是在 2005 年，但2025年11月18日依舊成為值得深深緬懷的日子。賦音樂表示，大同留下的音樂、作品與精神，是「充滿生命力、會不斷開花結果的美好」。
多項「方大同遺志計畫」曝光 含紀錄片、特別專輯、空間體驗計畫
賦音樂今正式公布多項方大同生前規劃、未竟的作品與展望，包括夢想家音樂藝術空間，預計2027年7月14日開幕，這是一個讓樂迷走進方大同世界的沉浸式空間，融合音樂、藝術與創作角色「艾美、紫兒、靈感先生」等元素，帶領觀者探索生命奧義。 此外，《艾美夢遊》圖畫小說第1至30冊將全數出版！團隊表示，近期意外連結到方大同留下的檔案，發現他生前已對第16～30冊書名與故事大綱早已擬好，其中不少內容更已寫出詳細劇情。因此方媽媽決定親自完成兒子的遺志，出版全30冊，並獲得團隊與顧問全力支持。
樂迷最期待的年度大事將臨
至於方大同的紀錄片也正在製作中，作品將呈現他的音樂旅程、創作理念、人生態度與未公開的珍貴影像。而更令樂迷振奮的是，方大同的「特別專輯」，預計將在2028年正式發行，將收錄方大同留下的作品與音樂片段，成為歌迷極度期待的年度大事。
最後，團隊還提到《艾美夢遊》學習系統與周邊也會陸續推出，將延伸方大同的創作世界觀，讓更多人接觸他獨特的藝術能量。賦音樂強調，所有項目將視情況陸續公布進度，並不定期釋出幕後花絮。團隊表示，要延續方大同的精神，需要時間與耐心，但會盡力前行，也感謝全球粉絲一直以來的理解與包容。方大同雖已離開，但他的音樂、創作與理念仍持續在世界發芽。這些計畫讓粉絲相信，方大同的旅程沒有結束，只是換了一種方式繼續。
