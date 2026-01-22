方大同成創作靈感！葛仲珊這首歌保留好友聲音：謝謝你來我的夢裡

【緯來新聞網】Miss Ko葛仲珊今（22日）正式推出專輯《soul.food 靈食》，並同步迎來全新主打〈b.ye 畢業〉MV，這首歌寫了很久，一度停留在原地，直到某天夢見已離世的好友方大同，在夢中得到一個訊息，才讓她終於完成這首歌。

Miss Ko葛仲珊推出新專輯，主打〈b.ye 畢業〉與方大同有關。（圖／索尼音樂提供）

對Miss Ko 葛仲珊而言，〈b.ye畢業〉並不是一首輕快的告別歌，而是一首寫給自己的成長紀錄。這首歌寫了很久，也曾一度停在原地，直到她重新回到台北，鼓勵自己再次「開門營業」做音樂，才慢慢走到完成的時刻。她形容，這是一頁開始與靈魂共存的全新篇章，也是一種「感謝自己值得比YA」的自我肯定。



新歌〈b.ye 畢業〉最動人的一刻，來自Miss Ko 葛仲珊見好友方大同的那一天。她分享，方大同離世後在3月18日出現在她的夢裡，給了她完成這首歌的重要訊息。為了向這份陪伴致敬，她在歌曲最後保留了一段方大同過去留下的語音，那是兩人曾合作時留下的聲音，也成為全曲最溫柔、也最具重量的存在。



葛仲珊形容，那些離開的人並沒有消失，而是存在於靈魂裡，陪著她繼續往前走。花絮最後，她也對方大同說出心裡的話：「我想你、我愛你、我希望你好，謝謝你來我的夢裡跟我打招呼，I LOVE YOU。」



〈b.ye 畢業〉MV 以四個房間象徵「喜、怒、哀、樂」，葛仲珊化身房務員，重新走過不同情緒狀態，在情緒與記憶交錯的空間裡，一步步走出迷宮，完成屬於自己的「畢業」，也正式翻開人生全新一頁。巧合的是，實體專輯發行當天 1 月 22 日，恰好也是愛犬「小潘」的生日，原本只是唱片公司訂定的日期， Miss Ko得知後也忍不住驚呼「真的好巧」，笑說專輯與狗狗，都是在不同階段走進她生命的重要禮物。

