方大同托夢！金曲天后醒來寫出新專輯主打歌曲 驚嘆收到重要訊息

記者鄭尹翔／台北報導

「嘻哈皇后」Miss Ko 葛仲珊於今（1/22）正式推出實體專輯《soul.food 靈食》，並同步上架全新主打〈b.ye 畢業〉MV。她透露，這首歌創作歷時多年，一度停滯不前，直到某天夢見已故好友方大同，在夢中收到重要訊息，才讓她終於完成作品。歌曲最後特別收錄方大同過去留下的語音，成為全曲最溫柔也最動人的片段。

葛仲珊推出新專輯。（圖／索尼音樂提供）

葛仲珊推出新專輯。（圖／索尼音樂提供）

葛仲珊推出新專輯。（圖／索尼音樂提供）

葛仲珊推出新專輯。（圖／索尼音樂提供）

〈b.ye 畢業〉不只是一首告別的歌，更是一首寫給自己的成長紀錄。葛仲珊分享，這首歌記錄了她從情緒混亂、看不清自我的狀態，走到如今更理解自己、願意與內在共存的過程。她形容這是一頁全新的生命篇章，也是對自己一路走來的肯定與感謝，象徵重新站回音樂場上的勇氣與力量。

談到夢見方大同的那一刻，葛仲珊坦言至今仍深刻難忘。她透露，方大同在離世後的3月18日出現在夢中，給了她完成歌曲的重要指引。為了紀念這份陪伴，她將兩人過去合作時留下的語音保留在歌曲結尾，象徵那些離開的人並未真正消失，而是以另一種形式存在於生命與靈魂之中，陪伴她繼續前行。

〈b.ye 畢業〉MV以「喜、怒、哀、樂」四個房間作為視覺主軸，葛仲珊在片中化身房務員，走進不同情緒場景，重新經歷內在的情感流動。她表示，人之所以成為人，正是因為擁有多元情緒，而這些年來的情緒起伏，正是《soul.food 靈食》最重要的創作養分。隨著她一步步走出情緒迷宮，也象徵完成屬於自己的「畢業」。

實體專輯《soul.food 靈食》同樣話題十足，以麥片盒造型包裝呈現，將音樂視為滋養靈魂的日常必需品。專輯內含迷宮設計、紅色濾光湯匙等巧思，讓聽眾以「品嘗」的方式體驗音樂。巧合的是，發行日1月22日正好也是愛犬「小潘」的生日，讓葛仲珊笑說，無論是專輯或狗狗，都是在不同階段走進她生命的重要禮物。

