方大同最大遺願！媽媽幫忙圓夢 賦音樂證實了「特別專輯、展演空間」

方大同今年2月猝逝，家屬也意外發現他生前遺願。翻攝賦音樂臉書



金曲歌王方大同於今年2月病逝，享年41歲，消息震撼華語樂壇，許多歌迷都希望能夠有更多方大同作品問世。如今，11個月後，方大同遺願也曝光，他所創立的品牌「賦音樂」今天（11／18）表示，將延續方大同未竟的心願，包括展演空間、特別專輯，以及意外發現的長篇圖文小說，都引起粉絲討論與關注。

賦音樂表示，首先將籌備方大同專屬紀錄片，完整記錄他的音樂創作歷程與人生軌跡。同時，團隊也著手打造一座充滿他音樂與藝術能量的展演空間，預計於2027年7月14日、也就是方大同44歲冥誕正式開幕，盼讓粉絲能以更沉浸方式感受他留下的作品。

另外歌迷希望可以聽到更多方大同生前作品，賦音樂也宣布將在2028年推出方大同特別專輯，以此向陪伴歌迷多年的靈魂創作者致敬。

更讓粉絲意外的是，方大同生前除音樂創作外，也承襲母親的教育理念，跨界擔任童書作家，也意外發現方大同推出《艾美夢遊》系列圖文小說，意外發現他曾替第16至30冊擬定書名與故事線，讓家人深受感動。方大同的母親決定完成兒子的遺願，未來將把這些作品全部出版。

賦音樂感性表示，今天是方大同出道20週年，「他以20年的時間帶來無數美好，這些作品仍持續開花結果，成為意義深遠的文化遺產。我們會努力把他留下的一切延續下去。」

