方大同生前「語音訊息」曝光！葛仲珊忍淚告白：想你愛你

葛仲珊（右）新作收錄好友方大同生前留下的語音訊息。左圖翻攝soulboykhalilfong IG、右圖索尼提供

嘻哈皇后Miss Ko葛仲珊的新歌〈b.ye 畢業〉歷經長時間醞釀，是一首真正從生命深處走出來的創作。其實，葛仲珊在寫這首歌的過程中一度停滯，直到某天，她在夢中見到了已離世的摯友方大同，並從夢境中獲得關鍵訊息，才讓這首作品終於完成，也成為她向過去告別、迎向新階段的重要篇章。

葛仲珊透露，方大同去年3月18日在夢中現身，給了她完成〈b.ye 畢業〉的力量與指引。為了紀念這份跨越時空的陪伴，她特別在歌曲結尾收錄了方大同過去留下的語音訊息，那是兩人合作時所留下的聲音，也成為整首歌中最溫柔、卻最具重量的存在。

葛仲珊新歌收錄好友方大同生前留下的語音訊息。索尼提供

她感性表示，離開的人並沒有真正消失，而是化作靈魂的一部分，持續陪伴自己前行。MV花絮中，她也對方大同深情告白：「我想你、我愛你、我希望你好，謝謝你來我的夢裡跟我打招呼，I LOVE YOU。」

〈b.ye 畢業〉MV以四個房間象徵「喜、怒、哀、樂」，葛仲珊化身房務人員，在情緒與記憶交錯的空間中穿梭，重新走過人生不同階段的情感狀態，最終走出迷宮，完成屬於自己的「畢業」，也象徵她正式翻開人生全新一頁。

葛仲珊新歌收錄好友方大同生前留下的語音訊息。索尼提供

更巧的是，葛仲珊的實體專輯《soul.food 靈食》於1月22日發行，當天也是她愛犬「小潘」的生日。原本只是唱片公司訂定的檔期，卻意外成為充滿意義的巧合。葛仲珊笑說，無論是音樂作品還是陪伴在身邊的狗狗，都是在不同階段走進她生命的重要禮物，也讓這張專輯多了一份溫暖的註解。



蘆洲雙屍案死者生前擺攤畫面曝 Google Maps已變「永久歇業」