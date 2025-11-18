方大同病逝9個月 媽媽忍痛實現遺志公開豐富遺產

方大同經紀公司「賦音樂」宣布將為他完成未了的計畫。(資料照，記者陳逸寬攝)

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王方大同不幸在今年2月病逝，享年41歲，今天是他出道20週年，經紀公司「賦音樂」宣布將為他完成未了的計畫，感慨表示：「大同為大家帶來了20年的美好，這些永恆的美好充滿生命力，不斷開花結果，他留下來給大家的豐富遺產，意義非凡。」

賦音樂在社群發文，透露接下來將籌備方大同的紀錄片，團隊同時策畫打造充盈他的音樂以及藝術氛圍的展演空間，預計在2027年7月14日，也就是方大同冥誕44歲這天開幕，而在2028年還會推出方大同的特別專輯。

廣告 廣告

除了音樂創作，方大同生前承襲媽媽教育理念，跨界當起童書作家，一起創作了兒童圖文小說《艾美夢遊》系列，團隊透露，偶然發現方大同已經為《艾美夢遊》的第16至30冊擬定書名，且大部分附有清晰故事線，方媽媽也決定完成他的遺志，後續將會全部出版。

【看原文連結】

更多自由時報報導

三星揭曉首款 2奈米晶片性能 韓媒爆良率落後台積電「這麼多」

「最後拍板都是館長」 成吉思汗總監凌晨千字文：很多事超辛酸

台灣助友邦繁榮買爆咖啡 華府智庫狠揭「這國」棄台親中血淚斑斑

43歲玉女歌手升格家長會長 侯湘婷台灣現蹤變這樣

