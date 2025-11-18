方大同逝世九個月⋯母親接手完成遺志 豐富遺產曝光

金曲歌王方大同二月逝世，享年41歲，他的經紀公司「賦音樂」在今（18）日他出道滿20周年之際宣布，將為他展開多項計畫，「大同為大家帶來了20年的美好，這些永恆的美好充滿生命力，不斷開花結果，他留下來給大家的豐富遺產，意義非凡。」

賦音樂在粉絲專頁發文透露，團隊將策畫營造充滿方大同的音樂及藝術氛圍的展演空間「夢想家」，預定在2027年7月14日，也就是他的冥誕當天開幕；也將籌備方大同的紀錄片；2028年預計推出方大同的特別專輯。

廣告 廣告

除此之外，方大同生前承襲母親的教育理念，當起童書作家，創作《艾美夢遊》圖畫小說系列，賦音樂團隊表示，他們偶然發現方大同已為《艾美夢遊》圖畫小說第16至30冊擬定書名，而且大部分都附有清晰的故事線，有部分已經寫出詳細故事內容，方媽媽決定完成他的遺志，將會把這30冊全部完成及出版。

這些項目將不定期透過公告或影片分享幕後花絮和進度，賦音樂最後表示：「大家的參與會給予我們更大的信心與鼓舞，讓我們能凝聚足夠的力量砥礪前行。因為我們的團隊不大，同時需要秉承大同的理念，所以步伐走不快，衷心感謝大家一直以來對我們的理解和包容。」也特別感謝所有粉絲及讀者持續不斷的支持及協助。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導