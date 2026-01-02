方大同過世後入夢聊天 被問「是否後悔沒後代」這樣說
葛仲珊推出新專輯《soul.food 靈食》，日前作客「OH夜DJ」魏如萱的節目，談到方大同離開後曾來到她的夢裡，兩人在夢中聊天，她還清楚記得，最後問了大同一題：「會不會後悔沒有後代？」方大同回答：「不會，我的音樂就是我的後代！」這句話帶給葛仲珊很大的啟發，很欣慰地說：「那現在大同有10個小孩在這世界上！」
葛仲珊將方大同在夢裡給她的靈感寫成歌曲〈b.ye畢業〉，認為這是她跟方大同一起完成的作品，每次聽都會想哭，這也讓魏如萱想到方大同以及另外一位已逝好友盧凱彤，「盧凱彤跟方大同肯定在某個地方等我們畢業去找他們，相信他們現在已經開始巡迴表演了吧！」
而葛仲珊先前訪問時，提到自己在低潮期間喪失五感，聽感、味覺、嗅覺通通不見，讓魏如萱心疼說：「明明我們都有在聯絡，妳怎麼都沒有講？」葛仲珊表示當時自己也在學習接受的階段，以沒有跟身邊的人說，甚至連家人都沒有，因為她無法說明自己的狀態，不想人家可憐她，更不想可憐自己，不過現在一切都很好。
魏如萱聽完新專輯後，認為葛仲珊有種失而復得、重新蛻變的感覺，光從專輯封面就可以感受到，以前是很有態度的氣勢皇后，這張專輯完全展現靈魂，變漂亮變柔和了。葛仲珊提到，這張專輯大家也都說不一樣，因為失去，現在很珍惜每一種感覺，以前太忙碌，沒有注意到生活中的小細節，自從五感恢復後，很呵護每一刻她擁有的瞬間，深怕一不小心又失去。
