方媛曬「寶寶滿月萌照」產後狀態超驚人！ 60歲郭富城甜喊：被四位女神深愛

郭富城與方媛的三胎女兒郭詠心（Cheryl）迎來滿月。他在電影《內幕》香港首映禮上談及家庭近況，開心形容自己是「被四位女神深愛的幸運家庭」，同時回應外界關心的四胎話題：「暫時沒有計畫，一切順其自然。」

郭富城對於第三個女兒的誕生非常重視，為了全心陪產推掉高額商演，先前整整暫停工作一個月，也親自開車載送妻女。他甜蜜表示，就算工作再累，回家看到三名女兒「所有疲憊都消失」，兩位姊姊會主動親吻寶寶，姊妹相處氣氛已經相當融洽。談到育兒，他也笑說自己特別享受餵奶、被寶寶握住手指等小瞬間。

如今兩人的小女兒已經滿月，方媛25日特地發文分享喜悅，透露家人聚在一起低調慶祝，準備了腳印紀念品與主題蛋糕，兩名姊姊也主動照顧妹妹。照片中，產後一個月的方媛狀態良好，穿上瑜珈服仍顯得相當窈窕，身材恢復得極快。

外界長期關注兩人是否「追生兒子」，過去港媒甚至一度誤傳三胎為男孩，後來被兩人澄清。方媛曾表示「性別從不是愛的條件」；郭富城也強調孩子是「珍貴禮物」，並不在意性別。目前夫妻倆都將重心放在陪伴三個孩子，雖未完全排除再添家庭成員的可能，但一家五口的生活步調已相當穩定。

