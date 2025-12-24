方媛產後兩個月穿古裝驚豔全場！同框「最美妲己」溫碧霞 兩美女仙氣PK成焦點

郭富城妻子方媛產後復出，21日在活動現場首度公開亮相。她剛生完第三胎不到兩個月，就以一身紅色古裝造型現身活動，亮眼的狀態引發現場關注。

12月21日，方媛身穿紅色古裝長裙，長髮挽起，搭配金簪與紅花裝飾，裙襬隨步伐擺動，呈現出古典又唯美的風格。距離她生下第三胎女兒僅55天，然而穿起紗裙依然窈窕合身，已可見纖細腰身與明顯肩線，難以令人察覺她仍處於產後恢復期。

活動另一焦點，是方媛與「最美妲己」溫碧霞同台！溫碧霞以露肩宮廷造型登場，重現過往冶豔動人的螢幕形象；方媛則以清新古典路線並肩走秀，兩人在謝幕時牽手致意，形成不同世代古裝形象同框的畫面。

有工作人員在受訪時提到，方媛在工作上相當自律，對每個環節要求嚴謹。即使身分為天王嫂，她仍持續經營社群平台、參與活動與相關工作，並未因婚姻或生產而暫停行程，此次產後不到兩個月就付出，也讓外界看到她對於工作的認真。

