方媛產後2個月「纖腰細腿」狀態超吸睛！ 郭富城全程停工陪產寵爆

38歲的方媛12月18日在社群平台發文寫下「出月子啦，出來感受一下冬天的氛圍感」，並分享近照。畫面中，她膚況明亮，腰腹線條平坦，整體狀態看不出剛生完第三胎，引發不少討論。

據了解，方媛於10月22日自然產下第三胎女兒後，選擇入住位於香港尖沙咀的聖貝拉月子中心，入住56天的「女王套餐」費用約200萬港幣。內容包含由醫師、營養師、修復師等組成的9人專業團隊輪班照護，搭配客製化餐點與修復設備。相較前兩胎請月嫂到家，這次因年齡因素，改以完整醫療照護為主。

廣告 廣告

方媛可以這麼快速恢復身材，與孕期、產後的用心安排都有關係。她孕期體重僅增加約5公斤，產後第3天開始進行腹式呼吸訓練，第4週加入緩和的皮拉提斯課程，並留意蛋白質攝取。生活上透過插花、冥想調整心情，充足睡眠也是影響產後狀態的一個關鍵。

郭富城在陪產期間暫停工作，全程陪伴太太生產、療養，也分擔照顧孩子的辛勞。先前公布第三胎女兒消息時，他曾表示自己「被四位女神深愛」，第三胎女兒取名郭詠心（Cheryl），延續兩位姊姊的「詠」字輩。

這組照片曝光後引發網友熱議，有人詢問恢復速度是否與體質或管理有關，方媛回應「應該是每天太忙了哈哈哈」。也有仍在坐月子的網友提問骨盆恢復狀況，她則回覆「沒那麼快，我記得之前是半年到一年才回去的」。也有不少留言關注她的整體狀態，討論持續在網路上發酵。

延伸閱讀

方媛產後4天鉛筆腿超驚人！「200萬月子中心」首曝光 郭富城60大壽全家福甜翻

郭富城60歲人生贏家！背後兩位「情緒支柱」：方媛產後4天陪過生日、經紀人賣房相助度難關