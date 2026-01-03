方媛貴氣現身上海 刷卡買金飾像買菜

送方媛（右）由店員提著兩大袋戰利品送到門口。（視頻截圖）

港星郭富城的妻子方媛生下三胎女兒後，資產明顯變多。「天王嫂」方媛近日在自己的社交平台上曬出飛上海逛金店的視頻，一眼就相中黃金小螃蟹的式樣，很是可愛，應該是留給自己三胎女兒的了。

綜合媒體報導，元旦當天，方媛一身金色刺繡的新中式套裝，手裡拎著愛馬仕包包，穿著黑色高跟，進店就選了五六款金飾，有錢幣項鏈、手鏈、吊墜，選了十多條，其中最搶眼的，是一只黃金小螃蟹，螃蟹造型圓鼓鼓的，做工精巧，可愛得很，方媛拿著看了又看，眼裡都是笑意，說是要送給家裡的三寶。

方媛挑好之後爽快刷卡買單，像是買菜一樣好隨便。店員提著兩大袋送她到門口，這年頭在金價高位還能出手大方買金飾，確實容易讓人多看兩眼。

其實很多人關注方媛，不只是因為她是天王嫂，更因為她每次出現都穿著得體，舉止自然，帶著種不張揚的精致；其實，方媛嫁給郭富城之後名氣大漲，通過自己的工作拍雜誌、直播帶貨也能消費的起，但總歸沒有用老公的副卡來的舒心。

