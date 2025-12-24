方媛「升格三寶媽」2個月首亮相 超仙狀態全網看傻

方媛升格三寶媽首亮相，超仙狀態網看傻。（圖／微博 方媛Moka）

60歲香港天王郭富城今年10月與小22歲老婆方媛迎來第3個女兒，雖然無緣打破四大天王的「岳父命」，仍開心升格為5口的幸福家庭。而方媛日前才宣布從月子中心出關，沒想到就立刻登上舞台走秀，產後2個月的狀態曝光，立刻掀起網友熱烈討論。

方媛18日在社群分享多張近照，因應聖誕節將至，她便與商場的聖誕裝飾合照，身穿米色毛衣、牛仔褲，修身造型使窈窕身材一覽無遺，平坦腹部及纖細腰身完全不像剛生完孩子的模樣，還配文強調：「出月子（中心）啦，出來感受一下冬天的氛圍感。」

不僅如此，方媛22日也曬出參加活動的照片，只見她換上一身艷麗古裝，絲質衣料拖至地面，搭配臉上的精緻妝容，彷彿古代的仙女下凡。同時她與「最美妲己」溫碧霞搭檔，兩人難得同台比美，畫面十分美麗，讓方媛忍不住直呼：「一襲古裝入畫來，好像闖進了千年之前的夢境。」

方媛升格三寶媽的近況公開後，吸引網友紛紛朝聖，並留言讚嘆，「怎麼可以才生完沒多久就恢復好身材」、「天呀，跟沒生之前一樣」、「恢復得太快了，狀態太好了」、「應該給妳一個諾貝爾不科學獎」。至於保養得宜的方媛是否有第四胎的計畫，郭富城則表示順其自然，也說家裡有小孩子很熱鬧。

