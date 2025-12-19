方媛「產後2個月」狂曬火辣身材！郭富城豪擲近千萬寵妻

方媛與郭富城喜迎三女兒出生。（圖／翻攝自方媛Instagram）





「香港天王」郭富城與方媛結婚8年感情甜蜜，夫妻倆10月迎來第三名女兒郭詠心（Cheryl），昨（18）日方媛在社群發出一系列美照，宣佈離開月子中心：「出月子啦！出來感受一下冬天的氛圍感！」產後2個月身材迅速恢復，掀起熱議。

方媛出月子中心，街拍美照超驚豔。（圖／翻攝自方媛Instagram）

方媛出月子中心，街拍美照超驚豔。（圖／翻攝自方媛Instagram）

照片中方媛身穿米白色高領毛衣、合身牛仔長褲，搭配黑色帽子氣質不凡，緊緻身形一點也不像3個孩子的媽媽，肌膚更是白裡透紅保養極佳。網友狂讚「怎麼可以才生完沒多久就恢復好身材，太美了！」、「好美又好有氣質」、「漂亮媽咪！」

廣告 廣告

港媒報導指出，郭富城豪擲約200萬港幣（約新台幣811萬元）安排方媛入住知名的聖貝拉月子中心，以最高規格的「女王套餐」寵愛妻子，9人組成的專業團隊包括婦產科醫師、營養師、修復師等專業人士全天候輪班服務，享用米其林月子餐。



【更多東森娛樂報導】

●郭富城愛妻產後快速剷肉！方媛曬「超狂身材」像沒生一樣

●香港宏福苑大火奪百命！郭富城暖捐400萬：願逝者安息

●《牠》詭異微笑奶奶癌逝！死訊藏半年才曝光 享耆壽92歲

