方季惟同台高中同學謝沅瑾 哈林虧像師生

方季惟（右）、謝沅瑾上是高中同學。（圖／公視提供）

歌手方季惟與命理大師謝沅瑾，藝人熊熊與Mars夫妻檔，以及哈利與慶慶所組漫才團體「現點現做」，三組人同上公視《哈！真相大白了》。哈林詫異問方季惟與謝沅瑾組合「聽說你們竟然是高中前後期？」，方、謝兩人異口同聲說「我們是高中同學」，只不過謝沅瑾大方季惟2歲，但哈林也對駐顏有術的方季惟說「怎麼他好像大妳兩代的感覺」，還笑謝沅瑾「有點像老師，妳反而像學生」。

熊熊（左）和老公Mars一起上節目。（圖／公視提供）

方季惟形容目前外型成熟穩重的謝沅瑾「以前在學校好瘦喔，感覺風一吹就倒」，還透露對方以前練國術，每次參加比賽唱歌「都要唱老歌《夢駝鈴》，然後再打國術」，回憶青春歲月的一番話也讓謝沅瑾不禁害羞地臉紅。

節目中，三組搭檔討論「感情好，會不會長得像？」，風水命理師謝沅瑾以自己閱人無數的觀察說「感情好的人確實會在某些地方越來越像」，也提到「內在磁場」會調整，從東南西北聚在一起生活的女生彼此會互相影響，「大概半年左右，生理期會慢慢、慢慢地調整到差不多時間」，有過經驗的熊熊也稱「『那個來』真的會一起，時間都差不多」。

哈林也問熊熊與Mars結婚2年多的看法，她也坦言「我跟老公結婚到現在，很多人都會說你們倆長得越來越像」，讓哈林忍不住盯著兩人外貌看許久，還笑說「一講，就覺得你們倆真的有夫妻臉」，也恍然大悟說「原來磁場會互相影響，不但習慣，長相、內在也都有可能」。

