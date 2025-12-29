方季惟和謝沅瑾是「高中同學」 庾澄慶：好像大兩代

方季惟與命理大師謝沅瑾同台登上庾澄慶主持的《哈！真相大白了》，一亮相就被點破兩人竟是「高中同學」，只是謝沅瑾大她2歲，這段意外曝光的青春緣分，立刻引來庾澄慶笑虧：「怎麼他好像大妳兩代的感覺？」還補一句「有點像老師，妳反而像學生」，全場笑成一片。

謝沅瑾、方季惟。（圖／公視）

談起學生時代，方季惟也忍不住爆料，形容謝沅瑾當年「以前在學校好瘦喔，感覺風一吹就倒」，更揭露他練過國術，參加比賽時總是先唱老歌〈夢駝鈴〉，接著再上場打拳，讓謝沅瑾當場害羞到臉紅，青春回憶瞬間被翻出來。

節目中，三組搭檔也聊到「感情好會不會長得像」這個話題。謝沅瑾從命理角度分享觀察，認為相處親密的人確實會因「內在磁場」彼此影響，不只習慣相近，連外在氣質都會慢慢靠攏，甚至連生活節奏都可能同步。這番說法也讓現場來賓頻頻點頭附和。