方季惟、謝沅瑾只差2歲 40年高中同學驚呆哈林

58歲方季惟與命理大師謝沅瑾上庾澄慶（哈林）主持的公視《哈！真相大白了》，意外揭開2人「關係」，哈林詫異問：「聽說你們竟然是高中前後期？」2人異口同聲說：「我們是高中同學。」只不過謝沅瑾大方季惟2歲，哈林也對駐顏有術的方季惟說「怎麼他好像大妳兩代的感覺」，虧謝沅瑾「有點像老師」。

外型成熟穩重的謝沅瑾被方季惟爆料：「以前在學校好瘦喔！感覺風一吹就倒。」還透露他以前練國術，每次參加比賽唱歌「都要唱老歌〈夢駝鈴〉，然後再打國術」，讓他不禁害羞臉紅。

除了方季惟與謝沅瑾，熊熊（卓毓彤）與老公Mars、漫才團體「現點現做」哈利與慶慶也上節目，3組搭檔討論「感情好，會不會長得像？」，謝沅瑾說：「感情好的人確實會在某些地方越來越像。」連「內在磁場」都會調整，一起生活的女生「生理期會慢慢、慢慢地調整到差不多時間」。

熊熊與Mars結婚2年多，她坦言：「很多人都會說你們倆長得越來越像。」讓哈林笑說：「一講，就覺得你們倆真的有夫妻臉。」也恍然大悟說：「原來磁場會互相影響，不但習慣，長相、內在也都有可能。」

